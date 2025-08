Hardware-Aktion: Eufy Personenwaagen mit Apple Health

Eufy, die auf Haushaltshelfer, Überwachungskameras und „Personal Care“-Produkte spezialisierte Marke des Hardware-Anbieters Anker, bietet derzeit all ihre smarten Personenwaagen im Preis reduziert an.

Die Geräte richten sich an Nutzer, die ihre Körperwerte regelmäßig erfassen und diese automatisch tracken und an Gesundheits-Apps wie Apple Health oder Google Fit weitergeben möchten. In der laufenden Aktion sind drei Modelle zu Preisen zwischen 34 und 60 Euro erhältlich. Alle Waagen liefern bis zu 16 unterschiedliche Körpermesswerte, darunter Gewicht, Körperfettanteil, Herzfrequenz, Wasseranteil und Muskelmasse.

Das günstigste Modell ist die Eufy Smart Scale C20. Diese wird ausschließlich per Bluetooth verbunden und zeigt die gemessenen Werte direkt auf einem eingebauten Farbdisplay an. Das 3,36 Zoll große TFT-Display ermöglicht die Nutzung der Waage ohne zusätzliches Gerät.

Neben dem Normalmodus stehen unter anderem spezielle Modi für Kinder, Gäste, Haustiere und Sportler zur Verfügung. Die Waage erkennt Nutzer automatisch und kann von beliebig vielen Personen gleichzeitig verwendet werden. Statt für 40 Euro wir die C20 aktuell für 34 Euro angeboten.

Das preisgünstigste Modell im Portfolio hatten wir erst im vergangenen Monat im Alltagstest. Die Waage überzeugte durch ihre einfache Handhabung, die schnelle Verbindung zur App und das gut ablesbare Farbdisplay. Trotz des niedrigen Preises bietet sie 16 Körperwerte, eine automatische Nutzererkennung und eine direkte Integration mit Apple Health. Wer auf WLAN verzichten kann und mit dem Batteriebetrieb lebt, bekommt hier eine solide Einstiegslösung zur digitalen Gewichtskontrolle.

3D-Avatar und WLAN-Synchronisation

Für Nutzer, die ihre Körperveränderungen im Detail verfolgen möchten, bieten die Modelle zusätzlich ein digitales 3D-Körpermodell. Dieses wird aus den gemessenen Werten errechnet und in der Eufy-App dargestellt. Das Modell P2 Pro unterstützt sowohl Bluetooth als auch WLAN, wodurch Messwerte ohne Umweg automatisch in kompatible Gesundheits-Apps übermittelt werden können, setzt allerdings auf eine vergleichsweise einfache Anzeige an der Waage selbst. Die Eufy P2 Pro kostet aktuell 40 stat 60 Euro.

Bei der Smart Scale P3 lassen sich auch die direkt auf der Waage angezeigten Daten individuell konfigurieren. Nutzer können festlegen, welche Messwerte im Display selbst angezeigt werden und welche ausschließlich in der App erscheinen. Auch dieses Modell nutzt die ITO-Beschichtung für präzise Messergebnisse. Der Hersteller gibt eine Genauigkeit von bis zu 50 Gramm an. Die P3 ist für den privaten Gebrauch konzipiert. Das Premium-Modell wird im Rahmen der Aktion für 60 statt 90 Euro angeboten.

Alle drei Waagen unterstützen mehrere Nutzerprofile und ermöglichen so die Erfassung und Analyse der Körperdaten für die gesamte Familie.