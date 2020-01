Handwärmer-Powerbank und Qi-Ladegerät jeweils unter 7 Euro

Beim Spigen Handwärmer handelt es sich um eine Kombination aus Zusatzakku mit 5.000 mAh und elektronischem Taschenwärmer. Der eine oder andere wird sich vielleicht an das Gerät erinnern, wir haben hier schon mal auf eine 50-Prozent-Aktion des Herstellers hingewiesen. Diesmal könnt ihr den Aktionscode PH50POFF allerdings auf den bereits reduzierten Preis von 15,39 Euro anwenden, sodass ihr am Ende nur noch 7,69 Euro bzw. 6,99 Euro (wenn ihr das Ding in Rosa nehmt) bezahlt.

Möglicherweise war dies vom Anbieter so nicht beabsichtigt, von daher ist es gut möglich, dass die Aktion kurzfristig wieder beendet wird. Ohnehin müsst ihr davon ausgehen, dass bei solchen Sonderangeboten nur eine begrenzte Stückzahl an Geräten verfügbar ist. Dies gilt auch für das folgende Angebot.

Der Anbieter dodocool haut sein Qi-Ladegerät dodocool Wireless Charger gerade für 5,99 Euro raus. Auf diesen Preis kommt ihr, wenn ihr an der Kasse den Rabattcode 724UWNTL eingebt. Regulär wird der kleine Ladeteller zum Preis von 15,99 Euro angeboten.

Bitte beachtet, dass im Preis zwar ein Kabel, aber kein Netzteil enthalten ist. Hier müsst ihr ein vorhandenes Standard-USB-Netzteil opfern, ansonsten gibt es dergleichen schon ab 10 Euro.