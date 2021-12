Günstige Adapterstecker von USB-C auf USB-A und umgekehrt

Der Syncwire-Adapter von USB-C auf USB-A lässt sich an Apples neuen Rechnermodellen verwenden, um älteres USB-Zubehör zu verwenden. Standardmäßig fallen für zwei der Zwischenstecker 10,99 Euro an. Mit dem Rabattcode YMDMYMQ5 bekommt ihr das Doppelpack zum Aktionspreis von 7,69 Euro.

Insert

You are going to send email to