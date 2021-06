GRAVIS bewirbt „nachhaltiges“ iPhone-Zubehör

Was die Nutzung des Begriffes Nachhaltigkeit in der Kommunikation großer Unternehmen angeht, sind wir über die Jahre eher skeptischer geworden. Bekanntes Negativbeispiel: Der Lautsprecher-Anbieter Sonos, der seine Kunden unter dem Banner der Nachhaltigkeit im Herbst 2019 dazu aufforderte, hervorragend funktionierende Lautsprecher mit einer Software-Sperre stillzulegen und auf den Müll zu werfen.

Von wegen ’nachhaltig‘: Das Negativbeispiel Sonos

Die so entsorgten Geräte sollten dann durch neu angeschaffte Lautsprecher beerbt werden, was so ziemlich das Gegenteil dessen ist, was der Begriff eigentlich meint. Der Duden beschreibt die Nachhaltigkeit in seinem digitalen Bedeutungswörterbuch als Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, „als jeweils nachwachsen, sich regenerieren“ und „künftig wieder bereitgestellt werden kann“.

30 Prozent Stroh, Produktion in China

Ob dies auch auf die heute vom Apple-Händler GRAVIS angekündigte Produktlinie Networx Greenline zutrifft, darf allerdings bezweifelt werden.

So bietet GRAVIS ab sofort mehrere von Apple zertifizierte iPhone-Accessoires an, zu denen unter anderem Lade-Kabel und Netzteile zählen. Während der Produktion der neuen Accessoires habe man darauf geachtet CO2 zu reduzieren und Plastik einzusparen. So stecken in den neuen Zubehör-Artikeln jetzt 30 Prozent Strohfasern, die Verpackungen werden zukünftig aus „biologisch abbaubaren Kraftpapier“ gefertigt.

Die eingesetzten Rohstoffe kommen aus China. Hier findet auch die gesamte Produktion statt. Den Handel in Deutschland erreichen die Greenline-Produkte dann über die Schiene, um auf einen möglichst geringen CO2-Fußabdruck zu kommen.

Zum Verkaufsstart der Produktlinie Networx Greenline bietet GRAVIS aktuell ein USB-C-auf-Lightning-Kabel für stolze 19,99 Euro an sowie ein 25 Euro teures Dual-Port-Netzteil mit USB-C-Port (20 Watt PD) und USB-A-Port (18 Watt).

Die Bewertung, wie Nachhaltig die neuen Accessoires wirklich sind, überlassen wir euch.