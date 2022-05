Google positioniert sich mit Pixel Watch und Pixel Buds Pro gegen Apple

Die Pixel Buds Pro haben anders als die AirPods eine weiche, matte Oberfläche und kommen in den Farboptionen Coral, Lemongrass, Fog und Charcoal. Die Ohrhörer lassen sich vom 21. Juli an zum Preis von 219 Euro vorbestellen.

Früher schon kommen die Google Pixel Buds Pro auf den Markt, mit denen sich Google ganz offensichtlich gegen die AirPods Pro positionieren will. Die kabellosen In-Ear-Ohrhörer verfügen aktive Geräuschunterdrückung (ANC), einen optionalen Transparenzmodus und unterstützen mit „Spatial Audio“ was Apple als 3D-Audio bewirbt: Wenn man beispielsweise einen Film oder eine Serie auf einem kompatiblen Pixel-Smartphone schaut, hat man Google zufolge das Gefühl, mitten im Geschehen zu sein.

Die Pixel Watch wird gemeinsam mit neuen Smartphone-Modellen aus der Pixel-Linie von Herbst an erhältlich sein. In den kommenden Monaten will Google weitere Details nennen.

Das Gehäuse der Pixel Watch wird aus recyceltem Edelstahl gefertigt. Im Inneren der Uhr verrichtet das Google-Betriebssystem Wear OS in Kombination mit Fitness-Anwendungen von Fitbit seine Arbeit. Ganz offensichtlich sind auch Erfahrungen der von Google erworbenen Marke für Fitness-Tracker in die Entwicklung mit eingeflossen.

Für die Bedienung ist die Pixel Watch ähnlich wie die Apple Watch ergänzend zum Touch-Bildschirm mit einer digitalen Krone und einer seitlichen Taste ausgestattet. Auch bei den Armbändern hat sich Google ganz offensichtlich von Apple inspirieren lassen, so sollen die Armbänder anpassbar und leicht zu tauschen sein und das von Google gezeigte Beispiel erinnert zumindest optisch stark an Apples Standard-Armbänder.

