Google Maps: Infos zu Wetter und Luftqualität direkt auf dem Hauptbildschirm

Google Maps bietet schon seit zwei Jahren die Möglichkeit, Informationen zur Luftqualität in ausgewählten Regionen anzuzeigen. Mittlerweile wurde diese Funktion nicht nur erweitert, sondern auch viel besser erreichbar in die App eingebunden.

Ab einer gewissen Skalierung wird in Google Maps ein kleines LQI-Infofenster oben links auf dem App-Bildschirm angezeigt, das auch als Taste fungiert. Per Fingertipp kann man hier Wetterinformationen sowie eine detaillierte Darstellung der aktuellen Luftqualität abrufen. Tippt man einmal kurz auf das LQI-Symbol, so zeigt die App aktuelle Wetterinformationen zum jeweiligen Standort an. Zusätzlich zu Angaben wie der aktuellen sowie im Tagesverlauf maximalen oder minimalen Temperatur bekommt man auch eine Wettervorschau für die nächsten sechs Stunden geliefert.

Optional kann man von diesem Bildschirm aus auch zur Anzeige umfassenderer Informationen zur Luftqualität wechseln. Eine über die Kartenansicht gelegte Farbskala zeigt den Luftqualitätsindex detailliert für die einzelnen Bereiche des ausgewählten Ortes an.

Die über Google Maps angezeigten Wetterinformationen stammen von weather.com. Als Quelle für den dargestellten Luftqualitätsindex dienen zahlreiche regionale Institutionen, dazu zählen auch die Europäische Umweltagentur sowie das Umweltbundesamt.

Ausführliche LQI-Infos bei Apple in der Wetter-App

Das LQI-Symbol in Apples Wetter-App ließ sich zumindest zeitweise auch als Taste zum Aufruf einer Wettervorschau verwenden. Aktuell funktioniert das bei uns allerdings nicht.

Wer erweiterte Informationen zur Luftqualität einsehen möchte, muss bei Apple die Wetter-App bemühen. Der Wert für die aktuelle Luftqualität am ausgewählten Ort wird hier direkt unter der 10-Tage-Vorhersage angezeigt. Durch Antippen dieser Informationen ist es möglich, zusätzliche Infos inklusive einer grafischen Darstellung der Luftqualität in der näheren Umgebung abzurufen.