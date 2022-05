Google Lens: Eindrucksvoller Ausbau der visuellen Suche

Als Beispiel für den Einsatz von zusätzlichen Geoinformation gibt Google die Suche nach einem bestimmten Gericht an. Wer von diesem etwa nur ein Foto zur Hand hat kann Googles Algorithmen dafür nutzen Restaurants herauszusuchen, die auf der eigenen Menü-Karte Speisen anbieten, die mit der auf dem Foto abgebildeten vergleichbar sind und in unmittelbarer Nähe zum Suchvorgang liegen.

Insert

You are going to send email to