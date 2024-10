Glympse: Version 4.0 führt „Premium Teilen“ ein

Glympse, eine der bekanntesten Apps zur vorübergehenden Echtzeit-Freigabe des eigenen Standortes, steht im App Store jetzt in Version 4.0 zur Verfügung und hat im Rahmen des Updates eine neue Funktion namens “Premium Teilen” eingeführt.

So sah Glympse bislang aus: Der alte Look im dunklen Blau

Glympse 4 mit Premium Teilen

Das Feature richtet sich vornehmlich an Selbstständige und Unternehmen und ermöglicht ihnen, das Aussehen der Glympse-App individuell zu gestalten. Firmen können ihre Logos und Farben integrieren und so eine auf ihre Marke abgestimmte Oberfläche schaffen. Diese Funktion richtet sich vor allem an Außendienstmitarbeiter, Lieferanten und Angestellte im Kundeneinsatz, die eine Standortfreigabe vor dem Termin mit ihren Auftraggebern teilen möchten.

Glympse führt hier beispielhaft Heizungs- und Klima-Installateure sowie Reinigungsdienste oder Beförderungsunternehmen an. Der Service kostet 99,99 Euro pro Jahr beziehungsweise 9,99 Euro pro Monat.

Glympse 4: Auf die Premium-Tags folgt Premium Teilen

Echtzeit-Standortverfolgung für Kunden

Mit Premium Teilen sollen Unternehmen ihren Kunden in Echtzeit mitteilen können, wann ein Techniker beziehungsweise ein Fahrer eintreffen wird. Bei Glympse bewirbt man die neue Funktion mit dem Versprechen, die Notwendigkeit für Anrufe oder Nachrichten zu reduzieren, da Kunden die Ankunft direkt über die App verfolgen können. Glympse betont, dass die Standortfreigabe temporär ist und Unternehmen selbst festlegen können, wie lange und mit wem der Standort geteilt wird.

Die Premium Teilen-Funktion ist ohne weitere Software-Voraussetzungen nutzbar. Unternehmen müssen lediglich die App herunterladen, um ihre Anpassungen vorzunehmen.

Für Privatanwender weiter kostenlos

Glympse wurde 2008 gegründet und bietet Privatnutzern seitdem die Möglichkeit, den eigenen Standort temporär mit beliebigen Kontakten zu teilen. Diese müssen dabei selbst nicht über die Glympse-App verfügen.

Glympse 4: Jetzt in weiß, mit schlankerer Oberfläche

Klassisches Beispiel: Bevor ihr euch auf den Weg zu einem Treffen macht – sei es ein Konzert, ein Grillabend oder eine Weihnachtsfeier – öffnet ihr die Glympse-App und erstellt eine Standortfreigabe mit kurzer Benachrichtigung für die wartenden Freunde. Danach sendet ihr den automatisch erstellten Link per E-Mail, SMS oder iMessage. Der Freundeskreis kann eure Anfahrt nun live mitverfolgen (ohne App öffnet der Link eine Kartenansicht im Browser) und wartet im besten Fall schon mit einem einsatzbereiten Grill auf euch.