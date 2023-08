Girokonto-Vergleich: Nur 6 von 460 ohne Einschränkung kostenlos

Auf der Girokonto-Vergleichswebseite hat man die Möglichkeit, mithilfe von zahlreichen Filteroptionen jeden Bank zu finden, die am besten zu den eigenen Ansprüchen passt. Die obige Liste mit den bundesweiten Gratisangeboten schrumpft übrigens auf sechs Anbieter zusammen, wenn man die kostenlosen Leistungen auch ohne den regelmäßigen Eingang von Renten- und Gehaltszahlungen erhalten will – die Edekabank und die VR Bank Niederbayern-Oberpfalz sind dann nämlich raus.

All die oben genannten Banken bieten auch ein AppTan-Verfahren an. Starke Unterschiede gibt es allerdings bereits dann, wenn man sein Konto in Verbindung mit einer Bezahlkarte oder Diensten wie Apple Pay nutzen. Apple Pay ist längst nicht bei allen Banken verfügbar und für die Ausgabe von Giro- oder Kreditkarten werden teils üppige Gebühren fällig.

Der vollständige Vergleich lässt sich auch als PDF laden und hält auch eine Übersicht der attraktivsten Bankangebote in Listenform bereit. An der Spitze liegen acht Anbieter, die bundesweit kostenlose Girokonten anbieten und bei denen die Modellpersonen der Warentester auch aufs komplette Jahr gesehen voll und ganz ohne Gebühren auskommen:

Eigentlich wäre die Bundesregierung auf Basis der europäischen Zahlungs­kontenricht­linie verpflichtet, Verbrauchern die Möglichkeit zum kostenlosen Vergleich von Girokonten zu bieten. Bis die Bundes­anstalt für Finanz­dienst­leistungen (Bafin) diesbezüglich in die Gänge kommt, springt die Stiftung Warentest ein und bietet ihre Vergleichs­website für Giro­konten kostenlos an.

