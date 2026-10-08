Geheimtipp Parasocial: Freier Podcast-Player mit cleveren Extras

Mit Parasocial steht eine noch recht junge Podcast-App bereit, die sich als Alternative zu Apples Podcasts und anderen etablierten Playern empfiehlt. Die Anwendung ist für iPhone, iPad und Mac erhältlich, bietet zahlreiche Funktionen zur Organisation und Wiedergabe von Podcasts und lässt sich vollständig kostenlos nutzen. Ein Abo ist nicht erforderlich, auch nicht für die erweiterten Funktionen.

Das war nicht immer so. Erst im September haben die Entwickler ihr Geschäftsmodell umgestellt und sämtliche Funktionen freigegeben. Wer die Weiterentwicklung unterstützen möchte, kann freiwillig 2,99 Euro monatlich oder 17,99 Euro im Jahr bezahlen. Dafür gibt es ein Unterstützerabzeichen, zusätzliche Funktionen werden nicht freigeschaltet. Auf eigene Werbung und aufdringliches Tracking verzichtet der Anbieter grundsätzlich.

Intelligente Playlists und bessere Wiedergabe

Parasocial richtet sich vor allem an Nutzer, die regelmäßig mehrere Podcasts verfolgen. Intelligente Playlists stellen neue Folgen anhand selbst gewählter Regeln zusammen. Dabei lassen sich einzelne Sendungen bevorzugen, bestimmte Episoden ausschließen und automatische Downloads einrichten. Abonnements, Wiedergabefortschritt und Playlists werden zwischen den Geräten synchronisiert.

Auch beim Hören bringt die App einige Extras mit. „Trim Gaps“ verkürzt längere Sprechpausen und soll bei zweistündigen Podcasts bis zu 15 Minuten einsparen können. „Studio Sound“ bearbeitet den Klang älterer oder weniger gut produzierter Aufnahmen. Ergänzt wird dies durch Kapitelmarken, Transkripte, Lesezeichen und einen Schlaf-Timer.

Wer von einer anderen Anwendung umsteigen möchte, kann seine Podcasts per OPML importieren. Für Spotify gibt es ebenfalls eine Importfunktion. Interessant sind zudem die Möglichkeiten zum Teilen: Nutzer können Sammlungen aus Sendungen und einzelnen Folgen zusammenstellen, veröffentlichen und anderen zum Abonnieren anbieten.

Neue Funktion gleicht laute Werbung an

Mit dem jüngsten Update auf Version 1.8.2 erhält Parasocial eine weitere praktische Funktion. „Level Ads“ soll verhindern, dass dynamisch eingefügte Werbespots plötzlich deutlich lauter als der eigentliche Podcast abgespielt werden.

Entwickler Paul Geller spricht von Lautstärkeunterschieden von bis zu sechs Dezibel. Die App verarbeitet das Audiosignal direkt auf dem Gerät und passt auffällig laute Werbeeinblendungen an. Entfernt wird die Werbung dabei nicht. Besonders angenehm dürfte das für Nutzer sein, die Podcasts zum Einschlafen hören und bislang von lauten Werbeunterbrechungen geweckt wurden.

„Level Ads“ ist nach dem Update automatisch aktiv und kann in den Wiedergabeeinstellungen deaktiviert werden. Die aktuelle Version bringt außerdem eine angepasste Oberfläche für das faltbare iPhone Duo mit.