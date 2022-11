Geheimtipp für Spotify-Nutzer: Groovifi-App generiert Playlisten

Als besonderen Bonus für Musiker kann die Groovifi-App zudem auch Tonlage und Stimmung festlegen, so dass sich Playlisten zum Üben und Mitjammen generieren lassen. Gefällt euch die Auswahl, die die Groovifi-Applikation für euch zusammengestellt habt, könnt ihr der Wiedergabeliste einen Namen geben und diese in der eigenen Spotify-Bibliothek abspeichern. Anschließend startet das Spiel wieder von vorn.

Im nächsten Schritt stellt euch die Groovifi-Applikation dann mehrere Schieberegler zur Verfügung, die Gegensätze wie Elektronisch/Akustisch, Energetisch/Entspannt, Glücklich/Traurig, Tanzbar/Gechillt und Populär/Unbekannt stärker in jeweils eine Richtung beeinflussen und damit natürlich auch die Song-Auswahl der Wiedergabeliste. Zudem könnt ihr das Tempo der ausgewählten Songs vorgeben und die BPM (Beats Per Minute) an eure persönlichen Bedürfnisse anpassen.

Insert

You are going to send email to