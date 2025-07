Geheimtipp „Fluid Meteo“: Neue Wetter-App mit globalem Anspruch

Mit Fluid Meteo startet ein neues Projekt der Ubique Innovation AG, einem etablierten Anbieter im Bereich Wetteranwendungen. Das Schweizer Softwarehaus ist seit über zehn Jahren für die Entwicklung der MeteoSwiss-App verantwortlich, die zu den meistgenutzten Wetteranwendungen der Schweiz zählt.

Fluid Meteo soll diesen Erfahrungsschatz nun auf ein weltweites Angebot übertragen. Mit dem Anspruch, präzise Vorhersagen und eine einfache Bedienung zu verbinden, ganz ohne Werbung.

Die Anwendung kombiniert globale Wettermodelle mit offiziellen nationalen Datenquellen. Damit unterscheidet sie sich von vielen anderen Apps, die ausschließlich auf großräumige Modellrechnungen setzen. In mehreren europäischen Ländern, darunter in Deutschland, Frankreich, Schweden und der Schweiz, sind bereits lokale Daten eingebunden. Hierzulande etwa die des Deutschen Wetterdienstes und die Wettersatellitendaten des DWD. Weitere Regionen sollen schrittweise folgen.

Erweiterte Daten in ausgewählten Regionen

Besonders präzise Vorhersagen liefert die App in sogenannten „Enhanced Data Regions“. Hier werden globale Modellrechnungen mit regional verfügbaren Daten kombiniert. In Mitteleuropa greift Fluid Meteo unter anderem auf das ICON-D2-Modell zurück, weltweit bildet das ICON Global Modell die Grundlage. Die App weist auf solche Regionen gesondert hin, damit Nutzer den Grad der Genauigkeit nachvollziehen können.

Zu den Funktionen gehören klassische Wochenübersichten, detaillierte Meteogramme sowie interaktive Karten mit Angaben zu Temperatur, Bewölkung, Wind und Niederschlag. Animierte Wetterschichten ergänzen das Angebot und lassen sich in einer 3D-Darstellung betrachten.

Mitgestalten über die Nutzer-Community

Über die Fluid-Community können Nutzer direkt in der App aktiv an der Weiterentwicklung mitwirken. Rückmeldungen und Vorschläge fließen laut Anbieter direkt in die Produktpflege ein. Ziel ist eine schlanke, datenbasierte Wetter-App, die ohne visuelle Ablenkung auf das Wesentliche fokussiert: verlässliche Informationen zur aktuellen und kommenden Wetterlage.

Fluid Meteo hat die Betaphase vor wenigen Tagen beendet und steht nun zum allgemeinen Download bereit. Aktuell lässt sich die App komplett kostenlos und werbefrei nutzen, ob dies auch langfristig der Fall sein wird, wird sich zeigen.