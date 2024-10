Gegen Schimmel und Feuchtigkeit: Govee-Hygrometer mit App-Anbindung

Mit Beginn der kalten Jahreszeit geht in vielen Wohnungen und Häusern der Kampf gegen zu feuchte Räume in eine neue Runde. Gerade in Zimmern mit gut isolierten Fenstern und kalten Wänden, in denen, zu allem Überfluss, auch noch die Wäsche trocknen muss, hat man im Winter häufig mit einer latenten Schimmelgefahr zu kämpfen. Hier kann es sich bezahlt machen, das Raumklima im Blick zu behalten.

Vor allem das Wissen um die aktuelle Luftfeuchtigkeit kann hier den Unterschied machen. Diese lässt sich mit No-Name-Hygrometern bereits ab 13 Euro anzeigen. Bei dem Modell von ADE etwa direkt mit Schimmelalarm und Ampelfarben, allerdings gibt es auch Lösungen mit App-Anbindung, wie die kürzlich vorgestellten Geräte von Switchbot.

Govee bietet WLAN- und Bluetooth-Hygrometer

Auch Govee, hierzulande vor allem durch seine smarten Beleuchtungslösungen bekannt, bietet mit dem “GoveeLife Thermo- und Hygrometer BT” sowie dem “GoveeLife Thermo- und Hygrometer WLAN” zwei Geräte zur Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Innenbereich an. Beide Modelle besitzen eine App-Anbindung und sind nach Angaben des Herstellers für Einsatzorte wie Wohnungen, Keller oder Gewächshäuser geeignet.

GoveeLife Thermo- und Hygrometer BT

Das GoveeLife Thermo- und Hygrometer BT ist für 13,49 Euro erhältlich. Es verfügt über ein LCD-Display, das die aktuellen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte anzeigt. Eine dreistufige Komfortanzeige (trocken, komfortabel, feucht) soll dabei helfen, das Raumklima schnell zu erfassen. Die Messgenauigkeit liegt bei ±0,3°C für die Temperatur und ±3 Prozent für die Luftfeuchtigkeit. Die gemessenen Werte werden alle zwei Sekunden aktualisiert.

Zudem informiert eine Alarmfunktion über Temperatur- und Feuchtigkeitsabweichungen. Die App speichert Messdaten für 20 Tage und ermöglicht den Export von Daten der letzten zwei Jahre.

GoveeLife Thermo- und Hygrometer WLAN

Das GoveeLife Thermo- und Hygrometer WLAN wird aktuell für 30,39 Euro angeboten und bietet einen ähnlichen Funktionsumfang mit WLAN-Anbindung. Dadurch lassen sich Messwerte auch aus der Ferne über die App abrufen. Besonders praktisch könnte dies für schwer zugängliche Räume wie Keller sein. Die Messgenauigkeit entspricht dem günstigeren Bluetooth-Modell, die Daten werden ebenfalls alle zwei Sekunden aktualisiert.

Das WLAN-Gerät verfügt über ein E-Ink-Display, das auch bei minimalem Energieverbrauch gut ablesbar sein soll. Die Batterielaufzeit soll bis zu sechs Monate betragen. Wie beim günstigeren Modell können die gesammelten Daten über einen längeren Zeitraum exportiert werden.