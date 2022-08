Galaxy Unpacked: Samsung zeigt seine neuen Klapptelefone

Bereits im Vorfeld der Veranstaltung hat Samsung die Aufmerksamkeit auf seine faltbaren Mobiltelefone gelegt und vernehmen lassen, dass der Mainstream-Moment für diese Geräteklasse definitiv gekommen sei. Man kann davon ausgehen, dass Samsung heute keine Smartphones mit klassischem Formfaktor zeigt, sondern den Fokus auf faltbare Geräte in verschiedenen Preisklassen legt. Der Hersteller hat im Vorfeld der Veranstaltung bereits mitgeteilt, dass er den neuen Formfaktor weiter ausschöpfen will und hier Lösungen sowohl für den produktiven Einsatz als auch für das private Umfeld in Vorbereitung hat. Eigenen Aussagen zufolge hat der Hersteller im vergangenen Jahr beinahe zehn Millionen faltbare Smartphones verkauft und sieht steigendes Potenzial in der Zukunft.

Die Samsung-Präsentation an sich wird wohl auch in diesem Jahr nicht mit Apples höchst professionellen und bis ins letzte Detail ausgefeilten Events konkurrieren können – ganz egal ob live vor Publikum oder komplett vorab aufgezeichnet. Inhaltlich erwarten wir heute jedoch durchaus interessante Neuerungen aus der Android-Welt.

