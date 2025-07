Qi in der Wandsteckdose: PowerBug startet neu, Zens zum halben Preis

Mit dem PowerBug hat der Zubehör-Anbieter Twelve South ein neues Zubehör vorgestellt, das iPhones direkt aus der Steckdose heraus laden und gleichzeitig sichtbar platzieren kann. Das magnetische Ladegerät richtet sich an Nutzer, die ihr Smartphone beim Laden im Blick behalten und gleichzeitig weitere Geräte versorgen möchten.

Noch ist das Produkt nicht in Deutschland erhältlich, doch ein vergleichbares Modell eines anderen Herstellers ist schon länger verfügbar und aktuell zum halben Preis erhältlich.

PowerBug für iPhone und Zweitgerät

Der PowerBug von Twelve South wird direkt in die Wandsteckdose gesteckt und hält das iPhone über MagSafe magnetisch an Ort und Stelle. Die integrierte Qi2-Ladefläche liefert dabei bis zu 15 Watt kabellose Ladeleistung. Zusätzlich bietet ein USB-C-Anschluss weitere 20 Watt, sodass sich ein zweites Gerät wie ein Tablet oder kabellose Kopfhörer parallel laden lässt.

Das Zubehör unterstützt den iOS-StandBy-Modus und eignet sich für Nachtisch, Küche oder Schreibtisch. Der PowerBug ist in zwei Farbvarianten erhältlich und kostet in den Vereinigten Staaten knapp 50 US-Dollar. Wie es um einen möglichen Marktstart in Europa bestellt ist, ist bisher nicht bekannt.

Zens Wall Charger zum halben Preis

Bereits länger erhältlich ist der Wall Charger 2 von Zens, der ein ähnliches Konzept verfolgt. Auch hier wird das Ladegerät direkt in die Steckdose eingesetzt und hält das iPhone per MagSafe-kompatibler Oberfläche in Hoch- oder Querformat. Die drahtlose Ladeleistung liegt ebenfalls bei 15 Watt, hinzu kommt ein USB-C-Anschluss mit 18 Watt.

Im Einsatz zeigt sich die Lösung besonders praktisch für Küchen oder Arbeitsplätze, wo das iPhone beim Kochen oder Videostreaming im Blick bleiben soll. Das Gerät ist in Schwarz und Weiß erhältlich und kostet regulär rund 50 Euro. Aktuell ist es jedoch vorübergehend zum halben Preis erhältlich und damit eine günstige und sofort verfügbare Alternative zur neu vorgestellten PowerBug-Lösung.