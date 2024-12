Komfort für die Wandsteckdose: Zens lädt und hält magnetisch

Wir dürfen an dieser Stelle eine Produktempfehlung aussprechen, die zwar eher in die Luxuskategorie als in die Basisausstattung gehört, in dieser aber gute Dienste leistet und vor allem die Küche um ein brauchbares iPhone-Accessoire erweitert.

So ist die Kochzeile hier durchzogen mit Wandsteckdosen, die nicht nur den Reiskocher, die Heißluftfritteuse oder den Toaster mit Strom versorgen, sondern auch gerne zum Aufladen der eigenen Geräte genutzt werden.

Üblicherweise steckte hier bislang immer ein Netzteil mit mehreren USB-A- und USB-C-Ausgängen, an das jene Geräte angeschlossen wurden, die den einstelligen Prozentbereich des integrierten Akkus erreichten.

Magnetische Qi2-Wandsteckdose

Dass es auch deutlich eleganter geht, zeigt die MagSafe-Lösung des Zubehöranbieters ZENS. Dieser hat mit seinem magnetischen Wireless-Charging-Adapter ein Netzteil im Angebot, das zum einen eine 18 Watt starke USB-C-Buchse zum Laden beliebiger Geräte anbietet, zum anderen aber auch über eine MagSafe-kompatible Qi2-Auflage verfügt.

Diese versorgt das iPhone mit den maximal möglichen 15 Watt und hält das Gerät dabei magnetisch an der Wand fest – sowohl hochkant als auch im Querformat, je nachdem, ob ihr euch gerade durch eine Rezeptanleitung scrollt oder die Nachrichten im Videostream verfolgt.

Hält im Hoch- und Querformat

Der Wireless-Charging-Adapter von ZENS spielt beim Auflegen des iPhones die offizielle MagSafe-Ladeanimation auf dem iPhone ab und arretiert sowohl die regulären iPhones als auch die großen Pro-Max-Modelle (mit kompatiblen MagSafe-Hüllen) fest an der Wand.

Im Querformat lässt sich auch die Stand-by-Ansicht von iOS 18 nutzen, sodass sich das iPhone während des Ladevorgangs auch als digitale Wanduhr verwenden lässt.

Der ZENS-Stecker ist in Weiß und Schwarz erhältlich und kostet 50 Euro, was das Netzteil im direkten Vergleich mit anderen Stromspendern recht preisintensiv wirken lässt. Eine Alternative mit MagSafe-Option für Wandsteckdosen ist uns bislang jedoch noch überhaupt nicht untergekommen.

Entsprechend gilt der eingangs betonte Luxushinweis: Wer sein iPhone in der Küche etwas komfortabler verstauen, gleichzeitig laden und zudem auch noch gut sichtbar platzieren möchte (für FaceTime-Gespräche oder die Videounterhaltung beim Kochen), kann mit dem ZENS-Stecker nicht viel falsch machen.