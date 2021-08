Für Apples Nationalpark-Herausforderung müsst ihr nur 1 Meile wandern

Am 28. August werden Apple Watch Nutzer auf der ganzen Welt ermutigt, die natürliche Schönheit von Nationalparks zu schätzen, indem sie an einer Activity Challenge teilnehmen. Apple Watch Nutzer können sich die limitierte Auszeichnung und animierte Sticker für Nachrichten verdienen, indem sie an diesem Tag eine Wanderung, einen Spaziergang, einen Lauf oder ein Rollstuhltraining von mindestens einer Meile absolvieren.

Apple-Watch-Besitzer können dagegen weltweit an einer von Apple für den 28. August ausgerufenen Challenge teilnehmen und eine virtuelle Auszeichnung abstauben. Ihr müsst dafür an diesem Samstag lediglich eine Meile (1,6 km) oder weiter wandern, gehen, laufen oder ein Rollstuhltraining absolvieren, und dies mit der Apple Watch aufzeichnen.

Apple nimmt das Jubiläum zum Anlass, auf die Wichtigkeit der Erhaltung dieser Orte aufmerksam zu machen. In den USA wird der Jahrestag von diversen Aktionen und exklusiven Inhalten in Apple-Apps begleitet, darunter Informationsseiten in Apple Maps, Videos, Bücher und App-Sammlungen. Das meiste davon ist hierzulande nicht verfügbar.

Der in den USA als Bundesbehörde geführte National Park Service hat in dieser Woche sein 105-jähriges Jubiläum gefeiert. Die Einrichtung ist für die Verwaltung der amerikanischen Nationalparks und Naturschutzgebiete zuständig.

Insert

You are going to send email to