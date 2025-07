Formel 1: Apple wohl an Übertragungsrechten interessiert

Apple führt nach Angaben der Financial Times Gespräche über eine mögliche Übertragung der Formel 1 in den USA. Damit tritt der Technologiekonzern in direkte Konkurrenz zur bisherigen Rechteinhaberin ESPN. Der aktuelle Vertrag läuft im kommenden Jahr aus. Zwar hatte ESPN zeitweise die Möglichkeit, ohne Mitbewerber über eine Verlängerung zu verhandeln, diese Frist verstrich jedoch ergebnislos. Nun haben auch andere Anbieter die Chance, ein Angebot abzugeben.

Im App Store machte Apple zuletzt Reklame für den Formel 1 Film mit Brad Pitt

Für Apple wäre dies ein weiterer Schritt in den Bereich Live-Sport. Bereits 2022 hatte der Konzern eine Vereinbarung mit der Major League Baseball getroffen und sendet seither freitags ausgewählte Spiele. Auch die nordamerikanische Major League Soccer ist inzwischen Teil des Sportportfolios von Apple. Die jährlichen Einnahmen der Formel 1 aus den US-Rechten belaufen sich derzeit auf etwa 85 Millionen Dollar. Schätzungen zufolge könnten zukünftige Verträge jedoch deutlich höhere Beträge einbringen.

Wachsende Bedeutung des US-Markts

Das wachsende Interesse Apples an dem Motorsport-Zirkus fällt in eine Zeit, in der die Formel 1 in den Vereinigten Staaten an Reichweite gewinnt. Neben dem erfolgreichen Netflix-Format Drive to Survive hat auch ein neuer Kinofilm über die Königsklasse des Motorsports Aufmerksamkeit geschaffen. Die Produktion mit Brad Pitt in der Hauptrolle hat weltweit hohe Einnahmen erzielt und gilt als erster kommerzieller Erfolg von Apple im Filmgeschäft.

Apple streamt bereits Fußball- (MLS) und Baseball-Spiele (MLB)

Die Inhaberrechte an der Formel 1 liegen bei Liberty Media. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren zusätzliche Rennen in den USA etabliert, darunter in Miami und Las Vegas. Für das Jahr 2026 ist zudem der Einstieg eines US-Teams in Kooperation mit General Motors vorgesehen. Die Zuschauerzahlen in den USA haben sich seit der Übernahme durch Liberty Media verdoppelt und lagen zuletzt bei durchschnittlich 1,3 Millionen pro Rennen. Mehrere Grands Prix erzielten in diesem Jahr Rekordwerte.

Eine Entscheidung über die zukünftige Übertragung in den Vereinigten Staaten steht noch aus. Offizielle Stellungnahmen der beteiligten Unternehmen liegen bislang nicht vor.