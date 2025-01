Face The Facts: App scannt Wahlplakate, liefert Hintergrundinfos

In genau 37 Tagen, am 23. Februar findet dieses Jahr die Bundestagswahl 2025 statt – die ersten Wahlplakate hängen bereits am Straßenrand. In diesem Zusammenhang wollen wir gerne nochmal auf die quelloffene iPhone-Applikation „Face The Facts“ aufmerksam machen, die die Transparenz im politischen Geschehen fördern will.

Scann Wahlplakate, liefert Hintergrundinfos

Entwickelt von einer studentischen Gruppe der CODE University Berlin, bietet die App die Möglichkeit, direkt mit Wahlplakaten zu interagieren. Nutzer können einfach ihr iPhone zücken, die Kamera auf ein Wahlplakat richten und erhalten innerhalb weniger Sekunden umfassende Informationen zu den jeweiligen Kandidaten.

Die Anwendung liefert Details zu beruflichem Werdegang, politischen Schwerpunkten und zuletzt abgegebenen Abstimmungen. Zudem gibt es Einblicke in Nebentätigkeiten und relevante Eckdaten zur politischen Orientierung.

Face The Facts bietet Wählerinnen und Wählern im Vorwahlkampf damit einen bequemen Zugang zu Informationen über noch unbekannte Kandidaten.

Die App greift für ihre Informationen auf vertrauenswürdige Portale wie Wikidata, Abgeordnetenwatch und die Webseite des Bundestages zu.

Mit der neuesten Version der App wird nun auch ein Bereich für Parteispenden abgedeckt. Nutzer können hier die Herkunft und Höhe der gemeldeten Spendenbeträge großer Parteien einsehen. Gleichzeitig werden weitere Informationen zu den letzten Bundestagsreden sowie den Nebentätigkeiten er Abgeordneten bereitgestellt.

Werkzeug für politisch Interessierte

„Face The Facts“ wird in Zusammenarbeit mit Abgeordnetenwatch angeboten und ist vollständig kostenlos. Die App ist ein praktisches Werkzeug, um schnell und unkompliziert relevante Daten zu Politikerinnen und Politikern zu finden – sei es während des Wahlkampfs oder beim nächsten Auftritt in einer Talkshow.