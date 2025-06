„F1 – Der Film“: Apple veröffentlicht haptischen Kinotrailer

Apple hat einen neuen Trailer zum kommenden Spielfilm „F1 – Der Film“ veröffentlicht, der nicht nur visuell, sondern auch haptisch auf sich aufmerksam macht. Die Vorschau ist ausschließlich in der Apple TV-App auf dem iPhone verfügbar und nutzt die Taptic Engine des Geräts, um fein abgestimmte Vibrationsimpulse auszugeben. Voraussetzung für das neue Format ist mindestens iOS 18.4.

Brad Pitt spielt Sonny Hayes

Der Trailer synchronisiert spürbare Vibrationen mit dem gezeigten Geschehen. Wenn ein Formel-1-Wagen über den Asphalt jagt, werden die Motorenvibrationen über das iPhone spürbar gemacht. Auch kleinere Bewegungen, etwa beim Einsteigen ins Cockpit oder bei Szenenwechseln, erzeugen spürbare, aber differenzierte Rückmeldungen. Dabei variiert die Intensität je nach Inhalt – Rennszenen wirken dynamisch, ruhigere Momente verhalten sich entsprechend zurückhaltend.

Im Zentrum des Films steht ein erfahrener Rennfahrer, gespielt von Brad Pitt. Die Handlung erzählt von einem einst vielversprechenden Nachwuchstalent der 1990er-Jahre, dessen Karriere nach einem Unfall zum Stillstand kam. Jahrzehnte später erhält er die Chance, ein angeschlagenes Team wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Der Film greift klassische Motive des Sportfilms auf und inszeniert eine Rückkehr ins Rampenlicht unter schwierigen Bedingungen.

Apples letzter Kinofilm?

„F1 – Der Film“ startet am 27. Juni in den US-Kinos. Nach dem Kinostart soll der Titel auch über Apples Streamingdienst TV+ verfügbar sein. Branchenbeobachter sehen in dem Projekt möglicherweise eines der letzten groß angelegten Kinovorhaben des Unternehmens, bevor sich Apple stärker auf exklusive Streaming-Inhalte konzentriert. Zuvor hatte Apple den Spielfilm „Wolfs“ mit Brad Pitt und George Clooney, das Weltkriegsdrama Blitz und das von Martin Scorsese inszenierte Western-Epos „Killers of the Flower Moon“ mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro auf die große Leinwand gebracht.