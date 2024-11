eufy SmartTrack: Neue „Wo ist?“-Karte mit integriertem Akku

Die Anker-Marke Eufy, hat mit der SmartTrack Card E30 eine überarbeitete Version ihrer beliebten „Wo ist?“-Karte vorgestellt. Speziell für iPhone-Nutzer entwickelt, ergänzt das neue Modell die reguläre SmartTrack Card mit fest verbauter Batterie. Die Karte ist darauf ausgelegt, persönliche Gegenstände mithilfe der Apple-App „Wo ist?“ leicht auffindbar zu machen und soll optimal in Kartenfächer von Geldbörsen passen.

Akku statt Einwegbatterie

Mit einer Dicke von nur 2,6 Millimetern, vergleichbar groß wie zwei übereinandergelegte Kreditkarten, sendet die SmartTrack Card E30 im Alltag kontinuierlich Signale aus, die von iPhones in der unmittelbaren Umgebung automatisch erkannt und ausgewertet werden. So lässt sich die Karte jederzeit über Apples „Wo ist?“-App wiederfinden.

Zudem verfügt die Karte über einen 80 Dezibel lauten Alarm, der das schnelle Orten der Karte auch in geräuschvollen Umgebungen ermöglichen soll.

Ein zentraler Unterschied zur Vorgängerversion liegt in der Energieversorgung: Statt einer fest verbauten Batterie, die etwa drei Jahre hält, ist die neue SmartTrack Card E30 mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattet. Die Laufzeit beträgt bis zu einem Jahr, danach kann der Akku problemlos mit dem mitgelieferten magnetische Ladeadapter und einem USB-C-Kabel aufgeladen werden.

Hilft auch bei der iPhone-Suche

Die E30 punktet darüber hinaus mit den bekannten Zusatzfunktionen: Über die eufy Security-App lassen sich Standorte von Gegenständen mit Freunden oder Familienmitgliedern teilen. Die Karte benachrichtigt außerdem via „Wo ist?“-App, wenn ein Gegenstand an einem Ort liegen gelassen wurde. Eine weitere nützliche Funktion ist die Möglichkeit selbst ein stummgeschaltetes iPhone durch zweimaliges Antippen der Karte klingeln zu lassen, was beim Auffinden verlegter Geräte helfen soll.

Die SmartTrack Card E30 ist ab sofort erhältlich und kostet 27,99 Euro. Zum Vergleich: Die alte Version mit fest verbauter 3-Jahres-Batterie wird im Rahmen des Black Friday derzeit für nur 13 Euro angeboten.

Mit der neuen E30 bietet Eufy jetzt eine moderne Alternative, die nachhaltiger ist und sich mit Wetbewerbern wie der SEINXON-Karte vergleichen lässt. Vorteil bei SEINXON: Die schwarze „Wo ist?“-Karte lässt sich mit einem gewöhnlichen MagSafe-Ladegerät aufladen und benötigt keinen zusätzlichen Adapter. Statt zum Standardpreis von 28 Euro gibt es die SEINXON-Karte heute für 22 Euro.