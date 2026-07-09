iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 44 294 Artikel

Sonderregelung gebilligt

EU-Parlament gibt grünes Licht für Chatkontrolle
Artikel auf Mastodon teilen.
39 Kommentare 39

Das EU-Parlament hat sich mehrheitlich für anlasslose Massenscans privater Kommunikation, die sogenannte Chatkontrolle, ausgesprochen. Über die Entscheidung informiert unter anderem der EU-Abgeordnete Patrick Breyer ausführlich.

Mit der Abstimmung wurde der Weg für eine Sonderregelung geebnet. Eigentlich sollten die persönlichen Daten der EU-Bürger vor automatisierten Scans geschützt sein. Die Mehrheit der Abgeordneten hat jedoch für eine Ausnahmeregelung gestimmt. Die Befürworter argumentieren damit, dass die Maßnahmen nötig sind, um Kindesmissbrauch zu verhindern.

Chatkontrolle

Konkret wurde damit die Basis dafür geschaffen, dass Anbieter von Messengern und Social-Media-Plattformen automatisierte Inhaltskontrollen durchführen können beziehungsweise müssen. Die finale Verabschiedung hängt nun nur noch von der Zustimmung durch den Rat der Mitgliedsländer ab. Die Übergangsregelung soll dann zunächst bis 2028 gelten.

Kehrtwende gegenüber dem Frühjahr

Mit dieser Entscheidung vollzieht das EU-Parlament eine Kehrtwende gegenüber seiner Position aus dem Frühjahr.. Noch im März hatte sich das Parlament gegen flächendeckende Scans ausgesprochen. Statt einer anlasslosen Massenüberwachung sollten Eingriffe ausschließlich bei konkretem Verdacht erfolgen und gezielt durch Behörden angeordnet werden müssen.

Die Regelung kam zustande, obwohl eine Mehrheit der abstimmenden Abgeordneten dagegen votierte. Um die Regelung zu verhindern, hätte ein Ablehnungsantrag die absolute Mehrheit von 361 Stimmen erreichen müssen. Der Antrag wurde jedoch nur mit 314 zu 276 Stimmen bei 17 Enthaltungen abgelehnt.

„Eine Farce und demokratieschädigend“

Breyer bezeichnet das Zustandekommen der Regelung gegen den Willen der Mehrheit der abstimmenden Abgeordneten als Farce und als demokratieschädigend. Die wahren Verlierer seien jedoch die Kinder, da die Verabschiedung einer echten und dauerhaften Kinderschutzverordnung nun akut gefährdet sei.
09. Juli 2026 um 19:54 Uhr von chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 44.294 weitere hätten wir noch.
    39 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Es wird so lange abgestimmt, bis das Ergebnis passt. Das ist wirklich unglaublich! Das ist diese tolle „unsere Demokratie“.

    Antworten Melden

  • Traurig. Aber war leider abzusehen. Cleverer Schachzug dss so zu terminieren dass es dann rechnerisch durchgeht.
    Aber das (extrem wichtige!!) Thema des Kinderschutzes ist einfach nur ein Vorwand und ein Schutzschild hinter dem man jetzt auch großflächig kontrollieren kann.

    Antworten Melden

  • Eine weitere Maßnahme welche das Vertrauen in die EU schwächt. Die Maßnahme wird wenig bis garnix zum Kinderschutz beitragen.

    Antworten Melden

  • Sehr traurig und ich frage mich wieso Politiker jemals gegen China und deren Überwachung was gesagt haben! Einfach nur traurig in was für einer Welt wir leben.
    Auf der anderen Seite ist die Frage ob die das nicht eh schon lange machen und jetzt es nur rechtlich absichern.

    Antworten Melden

  • Einfach mal 450 Millionen Menschen unter Generalverdacht gestellt. -.-

    Antworten Melden

  • Laien Frage: wenn WhatsApp Ende zu Ende verschlüsselt ist, wie soll da gescannt werden?

    Antworten Melden

  • Wirklich traurig. Kann man keinen normalen Messenger mehr verwenden. Hab keinen Bock überwacht zu werden

    Antworten Melden

    • Du kannst Messenger-Dienste wie iMessage, RCS, Signal, Threema und WhatsApp weiterhin nutzen, da diese bei der Chatkontrolle explizit ausgenommen sind und daher nicht betroffen sind. Nur Dienste, die keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verwenden (also gar keine Verschlüsselung oder eine andere Art der Verschlüsselung), sind betroffen.

      Antworten Melden

  • Als ob Kriminelle sich dann nicht ganz schnell andere Wege der Kommunikation aussuchen würden. Das ist so übergriffig, dass mir echt die Worte dafür fehlen. Ist nichts anderes (sogar schlimmer) wie in der DDR als man die Briefe der Bürger geöffnet hat. Verachtenswert!

    Antworten Melden

  • Sehr gut! Endlich unternimmt mal jemand etwas für den Kinderschutz. Ich bin so froh EU Bürger zu sein. Wir sind China, USA und Russland demokratisch weit überlegen. Demokratie leben!

    Antworten Melden

  • Das ist UNGLAUBLICH. Aber NATÜRLICH wird das auch kommen. Wei wir eine satte und träge Masse geworden sind, die nicht nur nicht mehr in der Lage ist für ihre Interessen auf die Straße zu gehen, sondern alle die das noch tun regelmäßig lächerlich macht.

    Wir haben es nicht anders verdient!

    Antworten Melden

  • Jetzt regen sich halt wieder alle (zurecht) auf und passieren wird nichts, man wählt nächstes Mal dann wieder die CDU oder eine der zustimmenden Parteien. Jeder muss halt für sich selber entscheiden, ob so ein Thema für einen groß genug ist um die zustimmenden Parteien nie wieder zu wählen oder eben die Parteien zu wählen, die dagegen gestimmt haben. Aber bei vielen bleibt es beim aufregen und beim Wahlverhalten ändert sich dann nichts.

    Antworten Melden

  • Wie weit ist der Schritt zur Email und Brief Kontrolle….. versteht mich nicht falsch: „Ich hoffe auf eine chemische Kastration ( gerichtlich angeordnet) für alle kinderschänder “ Aber es gibt Dinge die anders gelöst werden müssen als mit Massüberwachung.

    Antworten Melden

  • Was kann die EU? Autoritäre Systeme züchten? Es ist ein Schande und das alles unterm Deckmantel irgendwen zu schützen und dabei alle unter Generalverdacht zu stellen. Es ist eine Frechheit das jeder „unsere Demokratie“ die Demokratie aushebelt!

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 44294 Artikel in den vergangenen 6886 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven