Sonderregelung gebilligt
EU-Parlament gibt grünes Licht für Chatkontrolle
Das EU-Parlament hat sich mehrheitlich für anlasslose Massenscans privater Kommunikation, die sogenannte Chatkontrolle, ausgesprochen. Über die Entscheidung informiert unter anderem der EU-Abgeordnete Patrick Breyer ausführlich.
Mit der Abstimmung wurde der Weg für eine Sonderregelung geebnet. Eigentlich sollten die persönlichen Daten der EU-Bürger vor automatisierten Scans geschützt sein. Die Mehrheit der Abgeordneten hat jedoch für eine Ausnahmeregelung gestimmt. Die Befürworter argumentieren damit, dass die Maßnahmen nötig sind, um Kindesmissbrauch zu verhindern.
Konkret wurde damit die Basis dafür geschaffen, dass Anbieter von Messengern und Social-Media-Plattformen automatisierte Inhaltskontrollen durchführen können beziehungsweise müssen. Die finale Verabschiedung hängt nun nur noch von der Zustimmung durch den Rat der Mitgliedsländer ab. Die Übergangsregelung soll dann zunächst bis 2028 gelten.
Kehrtwende gegenüber dem Frühjahr
Mit dieser Entscheidung vollzieht das EU-Parlament eine Kehrtwende gegenüber seiner Position aus dem Frühjahr.. Noch im März hatte sich das Parlament gegen flächendeckende Scans ausgesprochen. Statt einer anlasslosen Massenüberwachung sollten Eingriffe ausschließlich bei konkretem Verdacht erfolgen und gezielt durch Behörden angeordnet werden müssen.
Die Chatkontrolle kommt. Kein guter Tag für Freiheit & Bürgerrechte… pic.twitter.com/FCT00hhn4g
— Martin Sonneborn (@MartinSonneborn) July 9, 2026
Die Regelung kam zustande, obwohl eine Mehrheit der abstimmenden Abgeordneten dagegen votierte. Um die Regelung zu verhindern, hätte ein Ablehnungsantrag die absolute Mehrheit von 361 Stimmen erreichen müssen. Der Antrag wurde jedoch nur mit 314 zu 276 Stimmen bei 17 Enthaltungen abgelehnt.
„Eine Farce und demokratieschädigend“
Breyer bezeichnet das Zustandekommen der Regelung gegen den Willen der Mehrheit der abstimmenden Abgeordneten als Farce und als demokratieschädigend. Die wahren Verlierer seien jedoch die Kinder, da die Verabschiedung einer echten und dauerhaften Kinderschutzverordnung nun akut gefährdet sei.
Es wird so lange abgestimmt, bis das Ergebnis passt. Das ist wirklich unglaublich! Das ist diese tolle „unsere Demokratie“.
Ja, es ist echt traurig. Ich hatte bis zuletzt gehofft…
Die EU ist einfach die Stasi der Neuzeit.
Traurig. Aber war leider abzusehen. Cleverer Schachzug dss so zu terminieren dass es dann rechnerisch durchgeht.
Aber das (extrem wichtige!!) Thema des Kinderschutzes ist einfach nur ein Vorwand und ein Schutzschild hinter dem man jetzt auch großflächig kontrollieren kann.
Ja super, Sommerpause, wie immer. Siehe MwSt Erhöhung zu WM 2006
Absolut. Da ist man nicht mehr allzu weit von China entfernt.
Eine weitere Maßnahme welche das Vertrauen in die EU schwächt. Die Maßnahme wird wenig bis garnix zum Kinderschutz beitragen.
Sehr traurig und ich frage mich wieso Politiker jemals gegen China und deren Überwachung was gesagt haben! Einfach nur traurig in was für einer Welt wir leben.
Auf der anderen Seite ist die Frage ob die das nicht eh schon lange machen und jetzt es nur rechtlich absichern.
Einfach mal 450 Millionen Menschen unter Generalverdacht gestellt. -.-
Laien Frage: wenn WhatsApp Ende zu Ende verschlüsselt ist, wie soll da gescannt werden?
Auf deinem Gerät, vor der Verschlüsselung
Die Skans müssen vor dem tatsächlichen Senden auf dem Gerät ablaufen. So war es, zumindest in der ersten Version.
Soweit ich es verstehe, passiert es bereits vorab auf Deinem Gerät, bevor irgendwas versendet wird.
Es muss nicht mal ein Verdacht geben.
Es kann einfach so passieren.
https://fightchatcontrol.eu/
Wenn der Chat schon vor dem verschlüsseln abgegriffen wird, dann bring die Verschlüsselung auch nichts mehr.
Bevor die Verschlüsselung greift. Auf deinem Gerät.
Das hab ich mich auch gefragt. Imassage ist ja genauso verschlüsselt
Es steht oben im Beitrag. WhatsApp z.B. muss die Nachricht auf deinem Handy scannen, bevor diese verschlüsselt und versendet wird.
E2EE bedeutet nicht, dass keiner mitlesen kann. Es bedeutet lediglich, dass der Transport von Gerät zu Gerät verschlüsselt ist. Wenn nun ein Staat einen Dienstleister wie zB Whatsapp zwingt, die Informationen direkt von deinem Gerät an Whatsapp zu senden, kann beides gleichzeitig wahr sein.
Danke der Grünen ist verschlüsselte Kommunikation Safe, hatten den Punkt eingebracht. Sind die einzigen die man noch wählen kann.
Direkt auf deinem Gerät und noch bevor die Nachricht überhaupt verschlüsselt wird.
Gar nicht. Betrifft eher Apps wie Facebook (Messanger), Discord, Instagram, Snapchat, Telegram, etc. pp., welche keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nutzen.
Darum geht es ja bei der Chatkontrolle. Es geht um das Client-Side-Scanning.
Indem vor dem Verschlüsseln und absenden gescannt wird. Diensteanbieter müssen diese Hintertür dann in ihre Apps einbauen. Das kann schlimmstenfalls soweit gehen, dass dies bereits auf OS-Ebene passiert.
Wirklich traurig. Kann man keinen normalen Messenger mehr verwenden. Hab keinen Bock überwacht zu werden
Du kannst Messenger-Dienste wie iMessage, RCS, Signal, Threema und WhatsApp weiterhin nutzen, da diese bei der Chatkontrolle explizit ausgenommen sind und daher nicht betroffen sind. Nur Dienste, die keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verwenden (also gar keine Verschlüsselung oder eine andere Art der Verschlüsselung), sind betroffen.
Als ob Kriminelle sich dann nicht ganz schnell andere Wege der Kommunikation aussuchen würden. Das ist so übergriffig, dass mir echt die Worte dafür fehlen. Ist nichts anderes (sogar schlimmer) wie in der DDR als man die Briefe der Bürger geöffnet hat. Verachtenswert!
Weil es darum ja auch nicht wirklich geht
Sehr gut! Endlich unternimmt mal jemand etwas für den Kinderschutz. Ich bin so froh EU Bürger zu sein. Wir sind China, USA und Russland demokratisch weit überlegen. Demokratie leben!
Ist nicht dein Ernst…
Du bist ja süß!
Bei der Überwachung kommen wir China aber immer näher.
Hoffe auf Sarkasmus. Wach auf!
haha, ja da bleibt wirklich nur noch Sarkasmus
Oh das jetzt wirklich Demokratie ist. Da bin ich mir nicht so sicher.
Ich höre einen auch von Sarkasmus
Das ist UNGLAUBLICH. Aber NATÜRLICH wird das auch kommen. Wei wir eine satte und träge Masse geworden sind, die nicht nur nicht mehr in der Lage ist für ihre Interessen auf die Straße zu gehen, sondern alle die das noch tun regelmäßig lächerlich macht.
Wir haben es nicht anders verdient!
Jetzt regen sich halt wieder alle (zurecht) auf und passieren wird nichts, man wählt nächstes Mal dann wieder die CDU oder eine der zustimmenden Parteien. Jeder muss halt für sich selber entscheiden, ob so ein Thema für einen groß genug ist um die zustimmenden Parteien nie wieder zu wählen oder eben die Parteien zu wählen, die dagegen gestimmt haben. Aber bei vielen bleibt es beim aufregen und beim Wahlverhalten ändert sich dann nichts.
Wie weit ist der Schritt zur Email und Brief Kontrolle….. versteht mich nicht falsch: „Ich hoffe auf eine chemische Kastration ( gerichtlich angeordnet) für alle kinderschänder “ Aber es gibt Dinge die anders gelöst werden müssen als mit Massüberwachung.
Was kann die EU? Autoritäre Systeme züchten? Es ist ein Schande und das alles unterm Deckmantel irgendwen zu schützen und dabei alle unter Generalverdacht zu stellen. Es ist eine Frechheit das jeder „unsere Demokratie“ die Demokratie aushebelt!