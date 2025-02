Erstdiagnose per App: Nur zwei Symptom-Checker überzeugen

Den Symptom-Check der Techniker Krankenkasse haben wir euch schon Ende 2022 ans Herz gelegt. Versicherte der Techniker Krankenkasse können diesen über die TK-Doc-Applikation aufrufen und dazu nutzen, akute Beschwerden so weit einzugrenzen, dass mögliche Erkrankungen ermittelt und weiterführende Behandlungen empfohlen werden.

Versicherte der TK haben damit nun schon mehrere Jahre die Möglichkeit, auf den Symptom-Check innerhalb der TK-App zuzugreifen, doch nicht alle Krankenkassen bieten vergleichbare Dienste. Hier kann sich unter Umständen der Griff zu Lösungen von Drittanbietern bezahlt machen. Diese sind in der Regel deutlich zuverlässiger als „Dr. Google“ und sorgen auch mitten in der Nacht, an Feiertagen oder im Urlaub dafür, aufkommende Symptome schnell zu konkretisieren. Dies ist hilfreich um all zu große Sorgen und das damit einhergehende Kopfkino schnell zu beenden.

Nur zwei Symptom-Checker überzeugen

Die Stiftung Warentest hat sich in ihrem aktuellen Heft 3/2025 jetzt zehn der in den App-Stores verfügbaren Symptom-Checker vorgenommen und diese mit fünf häufigen Krankheitsbildern gefüttert und getestet: Angina Pectoris als Folge einer Erkrankung der Herzkranzgefäße, Bandscheibenvorfall, Blasenentzündung, Depression und Restless-Legs-Syndrom.

Wichtig zu wissen: Die Note „Gut“ erhielten dabei nur zwei der geprüften Angebote: Ada und Symptomate. Laut Stiftung Warentest schnitten Ada und Symptomate im Test gut ab, sowohl in ihrer Treffgenauigkeit als auch bei Bedienung und Datenschutz. Symptomate ist zudem als Webversion verfügbar.

Was bieten eure Kassen?

Sollten auch eure Krankenkassen entsprechende Angebote zur Verfügung stellen oder mit Drittanbietern kooperieren, freuen wir uns über eine kurze Wortmeldung in den Kommentaren.

Grundsätzlich gilt: Die Nutzung von KI-gestützten Symptom-Checkern kann zwar eine erste Einschätzung liefern, ersetzt jedoch keinesfalls eine ärztliche Diagnose. Insbesondere bei anhaltenden oder sich verschlimmernden Beschwerden solltet ihr immer einen Arzt konsultieren.