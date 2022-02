Elgato Key Light Mini: Neue LED-Beleuchtung mit App-Steuerung

Am Schreibtisch lässt sich Elgatos Key Light Mini natürlich auch dauerhaft einsetzen, der dafür vorgesehene Studiomodus umgeht die Nutzung des Akkus dafür komplett. Laden lässt sich die in einem magnetischen Metallgehäuse verstauten LEDs innerhalb von 60 Minuten. Ein ebenfalls verbautes 1/4-Zoll-Gewinde sorgt dafür, dass sich die Zusatz-Beleuchtung auch mit Stativen und spezialisierten iPhone-Halterungen nutzen lässt.

Das dimmbare Panel strahlt ausschließlich warmes und kaltes Weiß ab (der Hersteller gibt einen Bereich von 2.900 – 7.000 K an) und kann dies, dank des integrierten Akkus, bei einer Intensität von 50 Prozent bis zu vier Stunden am Stück.

Der auf Streaming-Lösungen spezialisierte Zubehör-Anbieter Elgato hat mit dem Key Light Mini eine neue Beleuchtungs-Lösung für Streaming, Home-Office-Konferenzen und Unterwegs-Aufnahmen in den Markt eingeführt. Das tragbare LED-Panel ist ab sofort auch in Deutschland erhältlich und wird zum Verkaufspreis von 99 Euro angeboten.

