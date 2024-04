Eazpower-Akku kombiniert MagSafe und Kabel für 25 Euro

Die mit MagSafe kompatible 10.000 mAh Powerbank von Eazpower versucht sich als „eierlegende Wollmilchsau“ und kann der Produktbeschreibung zufolge bis zu vier Geräte gleichzeitig aufladen. Zudem kann man den Akku auch als Ständer für das iPhone oder die Apple Watch verwenden.

Der offizielle Preis für den Akku liegt bei 44,99 Euro. Mit dem momentan auf der Produktseite verfügbaren 50-Prozent-Coupon lässt sich allerdings ein deutlich freundlicherer Kaufpreis von 22,50 Euro erreichen.

Bitte beachtet, dass solche Sonderaktionen stets zeitlich und in der Stückzahl limitiert sind. Wir drücke mal die Daumen, dass die zum Sonderpreis verfügbare Menge nicht sofort wieder vergriffen ist.

Der magnetische Ladeteller auf der Vorderseite des Akkus ist so konzipiert, dass man damit neben dem iPhone auch eine Apple Watch oder die AirPods laden kann. Klappt man den Standfuß auf der Rückseite aus, so lässt sich das iPhone während des Ladens beispielsweise aktiv als Videoplayer oder auch im StandBy-Modus als Info-Display verwenden.

Lightning- und USB-C-Kabel fest integriert

Ergänzend sind die Rückseite der Powerbank jeweils ein Ladekabel mit Ligthning- und eines mit USB-C-Anschluss integriert. Als vierte Ladeoption verfügt der Akku noch über einen seitlich platzierten USB-C-Anschluss. Diese Anschlussvielfalt macht die Powerbank von Eazpower zu einem Allrounder, der mit einer Größe von 10,7 x 6,8 x 1,9 Zentimetern dennoch recht kompakt bleibt.

Über den Füllstand des integrierten Akkus informieren vier LED-Lämpchen seitlich am Akku. Ein fünftes Licht zeigt an, ob der Akku gerade geladen wird oder selbst andere Geräte mit Strom versorgt. Mit einem ebenfalls seitlich platzierten Schalter lässt sich der Akku ungeachtet von verbundenen Geräten an- oder ausschalten.

Zumindest beim aktuellen Aktionspreis präsentiert sich der Eazpower-Akku als interessanter Neuzugang im Bereich der günstigen und auch kabellos nutzbaren Zusatzakkus für iPhone & Co.