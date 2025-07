Drei Monate Apple Music zum Preis von einem

Apple hat momentan wieder eine Reihe von Aktionen laufen, um die Abonnentenzahlen seiner Zusatzdienste zu erhöhen. So haben uns über die vergangenen Tage mehrere Nutzer darauf aufmerksam gemacht, dass sich Apple Music über die Sommermonate hinweg zum vergünstigten Preis buchen lässt.

Werft bei Interesse einen Blick in Apples Musik-App auf dem iPhone, iPad oder Mac. Wenn ihr nach Apples Einschätzung für diese Aktion berechtigt seid, werden direkt auf der Startseite der Musik-App dicke Werbebanner dafür angezeigt. Beim Standard-Abo bezahlt man dann nur einmal 10,99 Euro, und kann den Musikdienst zu diesem Preis drei Monate lang nutzen. Der Familienzugang zu Apple Music wird für volle drei Monate gegen eine Einmalzahlung von 16,99 Euro angeboten.

Falls ihr von dem Angebot Gebrauch macht, legt ihr am besten gleich einen Kalendereintrag an, der euch an das Ende der vergünstigten Probephase erinnert. Wenn man nicht kündigt, fallen im Anschluss nämlich die regulären Abo-Kosten von monatlich 10,99 Euro für Einzelpersonen oder 16,99 Euro für Familienmitgliedschaften an.

Es kann übrigens sein, dass euch nur die Mitgliedschaft für Einzelpersonen angeboten wird, wenn ihr euch das Angebot auf dem Mac anzeigen lässt. Versucht in diesem Fall auf dem iPhone oder iPad euer Glück. Dort finden sich in der Regel separate Banner für die Einzel- und die Familienmitgliedschaft auf der Startseite der Musik-App.

Bis zu 2 Monate Apple Arcade kostenlos

Und falls ihr es nicht mitbekommen habt: Apples Spiele-Abonnement Apple Arcade kann man aktuell sogar zwei Monate lang komplett kostenlos mitnehmen. Hierfür werden im Rahmen einer Kooperation zwischen Apple und dem Entwicklerstudio Halfbrick Gutscheincodes verteilt.

Die zwei kostenlosen Monate gibt es, wenn man Apple Arcade noch nie ausprobiert hat. Wiederkehrende Nutzer erhalten im Rahmen der Aktion aber immerhin einen Monat kostenlos. Auch hier solltet ihr das rechtzeitige Kündigen nicht vergessen, ansonsten wird Apple Arcade im Anschluss an die Probezeit zum regulären Monatspreis von 6,99 Euro fortgeführt.