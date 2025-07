AppleCare One: Teils Geräteüberprüfung per Foto oder Ortstermin nötig

Apple hat mittlerweile ausführliche Informationen rund um das neu angekündigte Versicherungspaket AppleCare One bereitgestellt. Im Rahmen der Markteinführung in den USA hat Apple ein ausführliches Anleitungsvideo veröffentlicht. Zudem wird nun auch erklärt, wie man ältere und nicht mehr von der Standardgarantie abgedeckte Geräte zu AppleCare One hinzufügt.

Neben dem Preis ist der wohl wichtigste Unterschied zwischen AppleCare One und der bisherigen Standardvariante AppleCare+ wohl die Tatsache, dass man hier auch Geräte mit einbeziehen kann, die man bereits besitzt, die jedoch keine Garantie mehr haben und auch nicht über Apple versichert sind. Apple setzt hier voraus, dass diese Geräte weniger als vier Jahre alt sind und sich in gutem Zustand befinden. Letzteres muss allerdings zunächst überprüft und bestätigt werden.

Apple setzt bei diesem Vorgang auf eine Kombination aus einer automatischen Überprüfung und vom Besitzer angefertigten Fotos. Wenn eine genauere Kontrolle nötig ist, muss eine Überprüfung in einem Apple Store vorgenommen werden.

Teils Fotos und Ortstermine notwendig

Wenn es sich um ein iPhone oder iPad handelt, wird die Überprüfung direkt auf dem Gerät gestartet, das zu AppleCare One hinzugefügt werden soll. Will man einen Mac in das Versicherungspaket aufnehmen, muss dies ebenfalls auf einem iPhone oder iPad geschehen. Bei einer Apple Watch muss man jenes iPhone verwenden, das mit der Uhr gekoppelt ist.

Sollten im Rahmen der Überprüfung Fotos nötig sein, ist in der Regel ein zusätzliches Gerät erforderlich. Dieses muss Apple zufolge über WLAN verbunden sein und mindestens eine 12-Megapixel-Kamera haben. Eine Anmeldung mit einer Apple-ID ist hier nicht nötig.

Im besten Fall lässt sich ein zusätzliches Gerät auf diesem Weg in AppleCare One integrieren, ohne dass man hierfür einen Apple Store aufsuchen muss.

Versicherungsschutz für 3 Geräte

AppleCare One wird zunächst nur in den USA angeboten. Der Grundpreis liegt bei 19,99 Dollar im Monat und beinhaltet den Schutz von bis zu drei Apple-Geräten gegen Defekte, Beschädigungen, Diebstahl und Verlust. Weitere Geräte können zum Preis von 5,99 Dollar pro Monat ergänzt werden.