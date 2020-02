Disney+: 28 Mio. Abonnenten, 2. Staffel Mando, Launch am 24.03

Dass Disney+ früher als ursprünglich angekündigt in Deutschland zu sehen sein wird, wissen wir bereits. Am 24. März wird sich das Streaming-Angebot der Walt Disney Company auch in hierzulande buchen lassen und startet damit eine Woche vor dem initial kommunizierten Rollout.

133 Tage nach seinem US-Start wird der neue Abo-Dienst darüber hinaus auch in der Schweiz, in Österreich, Frankreich, Italien, Spanien, Irland und Großbritannien vom 24. März an verfügbar sein.

Dieser zählt schon jetzt 28 Millionen zahlende Abonnenten – deutlich mehr als die konservativ geschätzten 20 Millionen, die sich Disney selbst als Ziel für das erste Quartal am Markt setzte. Während in den aktuellen Quartalszahlen noch von 26.5 Millionen Nutzern Ende 2019 die Rede ist, hat Disney CEO Bob Iger bestätigt, dass man am Montag bei 28.6 Millionen Kunden angekommen sei.

Streaming-Nutzer, die nicht zuletzt von der Star Wars-Serie „The Mandalorian“ angelockt wurden. Diese soll bereits im Oktober um eine zweite Staffel erweitert werden. Zudem sind erste Mandalorian-Spin-Offs im Gespräch.

Zum Nachlesen: