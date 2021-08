Diese Woche starten „Baldo“ und „Asphalt 8“ auf Apple Arcade

Bei Baldo handelt es sich tatsächlich um eine Premiere, das Spiel wird am Freitag neben Apple Arcade erstmals auch für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows und die PlayStation Vita erscheinen. Die Apple-Arcade-Version wird sich auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV spielen lassen. Als Systemvoraussetzungen nennen die Entwickler iOS, iPadOS und tvOS in Version 13 sowie macOS 11 Big Sur.

Der Eintritt von „Asphalt 8: Airborne“ bei Apple Arcade kommt dabei fast pünktlich zum neunten Jubiläum des Spiels. Der Titel war hierzulande erstmals am 22. August 2013 in Apples App Store erhältlich.

Insert

You are going to send email to