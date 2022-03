Diener des Volkes: ARTE-App zeigt Selenskyj-Serie

Die Serie wird noch bis zum 18. Mai in der ARTE-Mediathek und in der ARTE-Applikation verfügbar sein. Die nächste Ausstrahlung im linearen TV-Programm ist für den 8. April um 21:45 Uhr vorgesehen.

Der deutsch-französische Kultursender ARTE begleitet den Krieg in der Ukraine bereits seit Beginn der russischen Invasion mit zahlreichen Sondersendungen, Dokumentationen und Themenabenden. Die neuen Inhalte, die ARTE unter anderem in dieser Übersicht zusammengefasst hat, haben viele der ursprünglich geplanten Sendungen ersetzt und zu mehreren Programmänderungen geführt. Auch in der ARTE-App werden die Ukraine-Inhalte besonders präsentiert.

Insert

You are going to send email to