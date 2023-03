„Die Prüfung des Greifen“: Neues Exit-Game als App verfügbar

USM bietet das Spiel „EXIT – Die Prüfung des Greifen“ zum Preis von 6,99 Euro in ein Version für iPhone und iPad an. Darüber hinaus ist der Titel auch für Android-Geräte sowie in einer Version für Mac und PC über Steam verfügbar.

Die Gräfin höchstpersönlich hat dich eingeladen, um ihr als Experte beizustehen. Weder die holprige Kutschfahrt durch die nebligen Wälder noch die Warnungen der Einheimischen können dich abschrecken. Doch was ist dran an den Gerüchten, die Gräfin wäre seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen worden und Geister würden die steinernen Hallen von Greifenstein heimsuchen?

