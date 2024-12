Die besten Apps des Jahres: Apple zeichnet 17 Gewinner aus

Über die Bekanntgabe der Nominierungen haben wir bereits berichtet. Jetzt hat Apple die Gewinner der App Store Awards 2024 bekannt gegeben und insgesamt 17 Applikationen und Spiele ausgezeichnet.

Laut Apple sollen die prämierten Anwendungen und Spiele die Kreativität von Anwendern fördern, Alltagsmomente bereichern und positiv mit ihren kulturellen Einflüssen auffallen. Die Auswahl wurde von den namenlosen Redakteuren des App Stores getroffen, die aus 45 Finalisten Apps und Spiele auswählten, die durch Design, Nutzerfreundlichkeit und technische Umsetzung überzeugen konnten.

Zu den ausgezeichneten Apps zählt unter anderem die Filmemacher-App Kino von, die als iPhone-Applikation des Jahres gewürdigt wurde. Die App bietet Nutzern kinotaugliche Filter und professionelle Aufnahmeoptionen. Für die Apple Watch erhielt Lumy die Auszeichnung, eine App, die Informationen zu Sonnenständen bereitstellt.

Die besten Apps

iPhone App des Jahres: Kino von Lux Optics Inc.

Kino von Lux Optics Inc. iPad App des Jahres: Moises von Moises Systems Inc.

Moises von Moises Systems Inc. Mac App des Jahres: Adobe Lightroom von Adobe Inc.

Adobe Lightroom von Adobe Inc. Apple Vision Pro App des Jahres: What If…? An Immersive Story von Disney.

What If…? An Immersive Story von Disney. Apple Watch App des Jahres: Lumy von Raja V.

Lumy von Raja V. Apple TV App des Jahres: F1 TV von Formula One Digital Media Limited

Für das iPad wurde Moises von Moises Systems Inc. hervorgehoben, eine App, die Musiker mit KI-basierten Tools bei der Weiterentwicklung ihres Handwerks unterstützt. Auf dem Mac konnte sich Adobe Lightroom durchsetzen, das erweiterte Funktionen zur Fotobearbeitung bietet. Auf dem Apple TV wurde die Streaming-App F1 TV prämiert.

Die besten Spiele

Im Bereich Gaming erhielt das Spiel AFK Journey von Farlight Games die Auszeichnung als iPhone-Spiel des Jahres. Es kombiniert taktische Elemente mit erzählerischem Tiefgang.

Das iPad-Spiel Squad Busters von Supercell bietet laut Apple ein Multiplayer-Erlebnis, das sowohl Wettbewerb als auch Unterhaltung verbindet. Auf dem Mac wurde Thank Goodness You’re Here! gewürdigt, ein humorvolles Spiel von Panic, Inc. Im Bereich des räumlichen Computing gewann THRASHER: Arcade Odyssey von Puddle, LLC, während Balatro+ von Playstack Ltd. als bestes Spiel auf Apple Arcade prämiert wurde.

Die App Store Awards sind ein jährliches Ereignis, mit dem Apple Entwickler für herausragende Beiträge zur Plattform würdigt.

