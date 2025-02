DefaultSMS: Neue App setzt den Standard-Messenger

Apple hat mit iOS 18.2 einen neuen Bereich in das iPhone-Betriebssystem integriert, die es erlaubt, bestimmte Anwendungen als Standard für verschiedene Funktionen festzulegen. Neben E-Mail-Clients und Browsern lassen sich hier auch Anwendungen für Nachrichten, Telefonie, Anruf-Filterung, Passwörter, kontaktlose Zahlungen und Tastaturen als Standard hinterlegen.

Während erste Browser, Tastaturen und Passwort-Manager den neuen Bereich bereits nutzen, sind andere Kategorien hier noch so gut wie nicht vertreten. Mit der neuen App DefaultSMS gibt es nun einen ersten Anbieter, der die neuen Einstellungsmöglichkeiten für Nachrichten-Apps nutzt.

DefaultSMS leitet an Nachrichten-Apps weiter

DefaultSMS fungiert dabei nicht als eigenständige Kurznachrichten-Messenger, sondern nutzt die neue Option, um Nutzer nach dem Antippen einer Telefonnummer in eine gewählte Messenger-Anwendung zu überführen. Unterstützt werden derzeit Telegram, WhatsApp und Signal.

Die Einrichtung der App erfolgt in zwei Schritten: Zunächst wählen Nutzer innerhalb von DefaultSMS ihre bevorzugte Messaging-App aus. Anschließend muss DefaultSMS in den iOS-Einstellungen unter Apps > Standard-Apps > Nachrichten als Standard hinterlegt werden. Wird anschließend eine Telefonnummer angetippt, interpretiert iOS den zugehörigen Link und öffnet über DefaultSMS eine neue Nachricht in der bevorzugten Messenger-App.

Bastel-Lösung für den Übergang

Vincent Neo, Entwickler von DefaultSMS, begründet die Veröffentlichung der App mit unterschiedlichen Nutzungsgewohnheiten weltweit. In manchen Ländern würden bestimmte Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Telegram so dominant genutzt, dass klassische SMS kaum noch eine Rolle spielen. Die App bietet Nutzern in diesen Regionen eine Möglichkeit, nahezu direkt mit ihrer bevorzugten Anwendung zu kommunizieren, ohne Umwege über Apples Nachrichten-App.

Im App Store wird DefaultSMS für 0,99 Euro angeboten und darf als Übergangslösung bewertet werden, die aushilft, bis die großen Messenger ihren Platz in den Standard-Einstellungen selbst verwalten.