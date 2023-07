Darf nicht fehlen: Organic-Maps-App in neuer Version

Die Organic Maps Applikation bietet iPhone-Nutzern den komfortabelsten und schnellsten Zugriff auf das von der Community gepflegte Kartenmaterial an, das sich über die kostenfreie Anwendung nicht nur einsehen und zur Offline-Nutzung herunterladen lässt, sondern auch im Fahrzeug für die umfangreichen Turn-by-Turn-Navigation per CarPlay verwendet werden kann.

So sind in den freien Karten der Open Street Maps nicht nur Straßen und Geschäfte mit Öffnungszeiten und Hinweisen zur Barrierefreiheit verzeichnet, auch Wasserspender, Brunnen, die Ausstattung von Spielplätzen, öffentliche Toiletten und Grundstücksgrenzen sind hier häufig im Detail vermerkt.

Die von der Community erstellten Karten können in der Applikation zum Navigieren, zum Erkunden der aktuellen Umgebung und zum Auffinden von Informationen genutzt werden, die weder in den Straßenkarten von Apple noch beim Platzhirschen Google Maps verfügbar sind.

