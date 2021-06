Corona-Warn-App: Testzertifikate lassen sich jetzt anfordern und ablegen

Wir klopfen mal auf Holz, dass uns die Schnelltest-Anforderungen nicht mehr all zu lange begleiten mögen. Für die kommenden Monate, in denen die schnell durchgezogenen Unterwegs-Tests im Alltag jedoch noch eine relevante Rolle spielen, hat das Team hinter der offiziellen Corona-Warn-App der Bundesregierung nun jedoch mehrere Neuerungen zu vermelden, die das Mitführen digitaler Testzertifikate bequemer machen sollen.

Schnelltest-Suche zeigt lokale Partner

Zum einen wäre da die neue Schnelltest-Suche, die auf der Webseite map.schnelltestportal.de auf euch wartet und Partneranbieter zeigt, die in der Lage sind aktuelle Testergebnisse in die Corona-Warn-App zu übertragen.

Zum anderen liegt die Corona-Warn-App selbst jetzt in Version 2.4 vor und bietet damit auch die technischen Voraussetzungen für die Übertragung der Testzertifikate an. Nutzerinnen und Nutzer der App brauchen so keine A5-Zettel mehr für den besuch von Gastronomie und Veranstaltungen mitführen, sondern bekommen einen QR-Code der ein offizielles, digitales COVID-Testzertifikat in der Corona-Warn-App ablegt.

Testzertifikate EU-weit gültig

Das digitale Testzertifikat lässt sich innerhalb der gesamten Europäischen Union als offizieller Nachweis einsetzen. Wird dieses, etwa beim Restaurantbesuch oder auf dem Flughaben geprüft, müssen Anwender zusätzlich zur Corona-Warn-App ihren Personalausweis vorzeigen. Die Überprüfung des Zertifikates erledigt die CovPass Check-App.

Um die digitalen Testzertifikate in der Corona-Warn-App abzulegen müssen absolvierte Test durch das Einscannen eines QR-Codes registriert werden. Anschließend fordert der Nutzer dann per Knopfdruck ein digitales Zertifikat an – vorausgesetzt die Teststelle unterstützt dessen Ausstellung.