Corona-Warn-App: Der Abschalt-Countdown läuft

Wer seine in der Corona-Warn-App gespeicherten Daten sichern will, muss zwei verschiedene Wege beschreiten. Für einen Backup der in der Anwendung gespeicherten Zertifikate empfehlen die Entwickler wahlweise den über die jeweilige Detailansicht verfügbaren Einzel-Export als PDF oder die Funktion für den Gruppenexport aller Zertifikate. Im Kontakt-Tagebuch vorhandene Einträge werden dagegen im Format RTF (Rich Text Format) exportiert, die entsprechende Option findet sich unter den durch die drei Punkte oben rechts in der Tagebuchansicht gekennzeichneten erweiterten Menüoptionen.

Bei der Corona-Warn-App ist der letzte Countdown angelaufen. Mit dem heutigen Update auf die voraussichtlich letzte App-Version 3.2.0 weisen die Entwickler noch einmal darauf hin, dass die Anwendung vom 1. Juni an nicht mehr zum Download verfügbar ist und auch sonst keinerlei Funktion haben wird. Einzig der Zugriff auf die in der App gespeicherten Zertifikate und das persönliche Kontakt-Tagebuch wird – sofern man die App weiterhin auf dem iPhone hat – auch über diesen Stichtag hinaus möglich sein.

