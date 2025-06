Congstar Jahrespaket: Datenvolumen fast verdoppelt

Der Anbieter Congstar ist uns einmal mehr eine Erwähnung wert. Nachdem wir gestern über die zeitlich befristete Aktion für zusätzliches Datenvolumen bei der Congstar Allnet Flat berichtet haben, vermeldet der Mobilfunkanbieter heute die Aufstockung des Datenvolumens bei seinem Prepaid-Jahrespaket.

Mit der Erhöhung von 100 GB auf 180 GB zum Preis von 100 Euro geht Congstar mit seinem Jahrespaket schon fast in direkte Konkurrenz zu Aldi Talk. Dort bekommt man zum gleichen Preis zwar 20 GB mehr, nutzt allerdings das Netz von O2. Wenn man den Kauf eines solchen Langzeitpakets in Betracht zieht, empfiehlt es sich auf jeden Fall, vorab einen Blick darauf zu werfen, welcher Mobilfunkanbieter in der voraussichtlich genutzten Region die bessere Netzabdeckung bietet.

Unterschiede gibt es auch bei der gebotenen Bandbreite. So ist die 5G-Nutzung über Congstar auf maximal 25 Mbit/s beschränkt, während diese Einschränkung bei O2 nur für den Upload gilt, man im Download jedoch bis zu 100 Mbit/s erreichen kann. Dies entspricht allerdings einem theoretischen Wert, denn die effektive Geschwindigkeit liegt bei allen Anbietern meist deutlich darunter.

Zeitlich begrenzte Aktion

Zurück zu Congstar. Bei den 180 GB für das Jahrespaket handelt es sich um eine zeitlich begrenzte Sonderaktion, die noch bis zum 17. Juli läuft. Der Preis von 100 Euro beinhaltet neben dem Datenpaket über 180 GB Flatrates für Telefon und SMS in alle deutschen Netze.

Das Jahrespaket von Congstar bietet auf Wunsch die Möglichkeit zur automatischen Verlängerung nach zwölf Monaten. Langzeitkunden profitieren hier von der enthaltenen „GB+“-Aktion. Für jedes vollständige Jahr Nutzungsdauer bekommt man hier als Treuerabatt zusätzlich 10 GB Datenvolumen gutgeschrieben. Wer seine Rufnummer zu Congstar überträgt, erhält zudem eine Prämie in Höhe von 10 Euro.

Auf der Webseite von Congstar lassen sich weiterführende und ausführliche Informationen rund um das Angebot abrufen.