CO2-Timer-App erinnert ans Lüften

Mit der kostenlosen App CO2-Timer will die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) für gutes Klima in Wohn- und Geschäftsräumen sorgen. Die Anwendung soll nicht nur durch Informationsvermittlung das Bewusstsein zum Thema „Lüften“ fördern, sondern mit einem integrierten CO2-Rechner auch dabei unterstützen, dieses Wissen aktiv anzuwenden.

Gute Luft ist eine der Grundlagen für Gesundheit, Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und für gutes Arbeiten, Lernen und Lehren. Daher muss in Arbeits- und Schulräumen ausreichend „gesundheitlich zuträgliche Atemluft“ vorhanden sein. Voraussetzung dazu ist eine gute Belüftung des Raumes, die sich an der im Raum vorhandenen Kohlenstoffdioxid (CO2) – Konzentration messen lässt.

Konkrete Unterstützung liefert ein integrierter Rechner, der auf Basis von Raumgröße und Personenanzahl ermittelt, in welchen Abständen man lüften sollte. Ihr könnt damit zusammenhängend auch eine Timer in der App aktivieren, der an die nötige Sauerstoffzufuhr erinnern.

Das Thema Lüften wird in der Tat meist unterschätzt. Auch wenn viele Menschen der Meinung sind, sie könnten selbst erkennen, wann ein Fenster geöffnet werden muss. Eine Messung der tatsächlichen Luftqualität sorgt meist für erstaunte Blicke. Falls ihr in eurer Smarthome-Umgebung ein Gerät zur Messung der Luftqualität habt, solltet ihr unbedingt auch eine Benachrichtigungsfunktion bei zu hohen CO2-Werten einrichten. Ihr könnt dabei folgendes Bewertungsschema zugrunde legen: