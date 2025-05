Clocks statt Standby: Elegante „iPhone-Bildschirmschoner“

Die iPhone-Applikation Clocks bietet eine digitale Uhrendarstellung für iPhone (sowieiPad und Mac) an, die sich besonders für den Einsatz auf dem Schreibtisch oder dem Nachttisch eignet. Die Anwendung stellt eine Alternative zur Standby-Funktion von Apple dar, funktioniert jedoch unabhängig von dieser.

Nutzer können aus über 20 bewegten Hintergründen und zehn verschiedenen Uhrenlayouts wählen. Ein zentrales Merkmal ist die einfache Bedienung: Ein Fingertipp startet die Uhrendarstellung, ein weiterer ermöglicht die Anpassung – direkt im laufenden Betrieb.

Passend zu den Uhrendarstellungen stellt der Entwickler auch Bildschirmschoner für macOS zur Verfügung. Die Aktivierung auf älteren iPhones, die keine Standby-Funktion unterstützen, lässt sich über die Kurzbefehle-App automatisieren.

Alternativ zu Apples Standby-Funktion

Hinter der App steht der Entwickler Daniel Destefanis aus Chicago, der neben seiner Arbeit bei einem bekannten Designunternehmen in seiner Freizeit an Clocks gearbeitet hat. Die Idee entstand durch ein simples MagSafe-Ladegerät, das ihn auf die Standby-Ansicht von iOS brachte. Statt umfangreicher Personalisierungsoptionen entschied er sich bewusst für ein reduziertes Bedienkonzept. Hintergrundgrafiken und Uhrendesigns sind festgelegt, lassen sich aber innerhalb gewisser Rahmenbedingungen anpassen.

Technisch setzt Clocks auf sogenannte Shader, die über Apples Grafik-Framework Metal umgesetzt wurden. Diese ermöglichen dynamische Hintergrundeffekte, die in Echtzeit berechnet werden. Dabei war es ihm wichtig, dass die Anpassung der Uhrdarstellung ohne Unterbrechung und in direkter Vorschau erfolgen kann – ein Detail, das in der Umsetzung einiges an Aufwand erforderte.

Die App ist über den App Store erhältlich und richtet sich an Anwender, die ungenutzte Geräte sinnvoll weiterverwenden oder ihr Setup visuell aufwerten möchten. Eine Timerfunktion ist derzeit nicht enthalten, soll aber in Kürze ergänzt werden. Der Vollzugriff auf alle 28 animierten Hintergründe und 10 Uhrendesigns wird als In-App-Kauf für einmalig 3,99 Euro angeboten.