Chromagraph Camera: „Knives Out“-Regisseur erobert den App Store

Der amerikanische Regisseur Rian Johnson, bekannt für Filme wie „Knives Out“, „Glass Onion“ und „Star Wars: Die letzten Jedi“, hat mit Chromagraph Camera eine eigene Kamera-App für das iPhone veröffentlicht. Gemeinsam mit seinem langjährigen Kameramann Steve Yedlin und dem Programmierer Eric Cameron entwickelte er eine Anwendung, die gewöhnlichen Smartphone-Aufnahmen einen filmischen Look verleihen soll. Das Interesse ist groß: Wie MacRumors berichtet, hat Chromagraph bereits den ersten Platz der US-App-Store-Charts in der Kategorie „Foto und Video“ erreicht.

Für Aufmerksamkeit sorgte insbesondere Johnsons Ankündigung auf X. Der Beitrag wurde innerhalb eines Tages rund sechs Millionen Mal aufgerufen. Zahlreiche Nutzer teilen inzwischen ihre Aufnahmen, von denen einige ebenfalls mehrere Tausend Likes erhalten haben. Damit gelingt dem Regisseur auch abseits der Kinoleinwand ein beachtlicher Erfolg.

Bildverarbeitung direkt aus Hollywood

Im Mittelpunkt von Chromagraph Camera steht nicht die Aufnahme selbst, sondern deren anschließende Verarbeitung. Die Anwendung fotografiert im RAW-Format und nutzt anschließend Verfahren, die Kameramann Steve Yedlin ursprünglich für seine Filmarbeit entwickelt hat. Sie beeinflussen unter anderem die Farbwiedergabe, den Kontrast und die Körnung der Bilder.

Hinzu kommt ein als „Halation“ bezeichneter Effekt. Dabei erhalten besonders helle Bildbereiche einen weichen Lichtschein, wie er von bestimmten analogen Filmaufnahmen bekannt ist. Das Ergebnis soll weniger nach typischer Smartphone-Fotografie und stärker nach einer Aufnahme auf Filmmaterial aussehen.

So I recently badgered my cinematographer @steveyedlin into making my ideal iPhone still camera app. It shoots RAW, bypasses the iPhone’s look processing and instead uses the same image processing we use on our movies. https://t.co/makZzhFd2Q — Rian Johnson (@rianjohnson) October 28, 2026

Der gewünschte Look lässt sich über verschiedene Regler beeinflussen. Nutzer können Farben, Tonwerte und Bildtexturen anpassen und ihren Aufnahmen so eine individuelle Wirkung verleihen. Damit richtet sich Chromagraph insbesondere an Hobbyfotografen, die sich intensiver mit der Bildgestaltung beschäftigen möchten.

RAW-Aufnahmen bleiben erhalten

Eine Besonderheit der Anwendung ist, dass der fertige Filmlook erst nach der Aufnahme sichtbar wird. Dazu müssen Nutzer das Foto zunächst in der integrierten Galerie öffnen. Anders als bei manchen Kamera-Apps wird die Bearbeitung somit nicht schon während der Aufnahme im Sucher dargestellt.

Die ursprünglichen RAW-Dateien bleiben dabei unangetastet. Sämtliche Anpassungen lassen sich deshalb nachträglich verändern, ohne dass das Ausgangsmaterial verloren geht. Für die Weitergabe können Bilder anschließend als JPEG oder HEIC exportiert werden. Auf Wunsch legt Chromagraph die fertigen Aufnahmen automatisch in der iPhone-Fotomediathek ab.

Chromagraph Camera ist als Einmalkauf erhältlich und kostet im App Store 14,99 Euro. Ein Abonnement ist nicht erforderlich. Voraussetzung ist ein iPhone mit mindestens iOS 17. Wer neben den bereits etablierten Kamera-Alternativen wie Halide nach einem anderen Bildstil sucht, findet hier einen interessanten Ansatz aus der professionellen Filmproduktion.