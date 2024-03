CAD-Zeichnungen zeigen iPhone SE 4 mit Face ID

Apple wird wohl in Kürze auch das letzte iPhone mit Home-Taste in Rente schicken. Es wird ja schon längere Zeit darüber spekuliert, dass auch das iPhone SE künftig auf die Taste mit integriertem Fingerabdrucksensor verzichtet. Mit der für dieses Frühjahr erwarteten vierten Generation des iPhone SE scheint es tatsächlich so weit zu sein.

91mobiles hat eine Reihe von Grafiken veröffentlicht, die offenbar auf den tatsächlichen CAD-Daten für das iPhone SE 4 basieren. Als Quelle werden Industriekreise angegeben – hier kann es sich gleichermaßen um mit der Produktion der Geräte selbst befasste Apple-Partner wie auch Zubehörhersteller handeln, die vorab bereits entsprechende Daten für die Produktion von Schutzhüllen und dergleichen erhalten haben.

So groß wie das iPhone 15

Die Daten legen offen, dass die kommende Generation des iPhone SE mit einem vollflächigen, 6,1 Zoll großen Bildschirm ausgestattet sein wird – also die gleiche Bildschirmgröße haben wird, wie das iPhone 15 und das iPhone 15 Pro. Die äußeren Abmessungen sind mit 147,7 x 71,5 x 7,7 mm nahezu identisch mit den jeweiligen Basismodellen der letzten iPhone-Generationen.

Das kommende iPhone SE 4 wird den vorliegenden Informationen zufolge künftig dann ebenfalls auf Face ID anstelle des Fingerabdrucksensors setzen. Die Gesichtserkennung sitzt hier allerdings nicht wie bei den aktuellen iPhone-Modellen inselförmig vom Geräterand losgelöst, sondern in der beim iPhone 13 und iPhone 14 noch vorhandenen traditionellen „Notch“ verbaut. Der Wechsel von Lightning auf USB-C steht dagegen außer Frage.

Abstriche bei Prozessor und Kamera

Um den Preis für das iPhone SE auch in der kommenden Generation vergleichsweise niedrig zu halten, wird Apple nicht nur bei der Prozessorleistung, sondern auch bei der Kameratechnik Abstriche machen. Auf den CAD-Grafiken ist beispielsweise zu sehen, dass rückseitig lediglich eine einfache Hauptkamera vorgesehen ist.

Apple hat sich beim iPhone SE mittlerweile auf einen Zweijahresrhythmus eingeschossen. Nach 2020 und 2022 steht für dieses Jahr wieder ein Generationswechsel auf dem Plan. Mit der Vorstellung des iPhone SE 4 wird spätestens im April gerechnet.