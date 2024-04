Brave-Browser: KI-Assistent „Leo“ erreicht iPhone und iPad

Der alternative Brave-Browser hat seinen KI-Assistenten „Leo“, der seit Januar für den Mac-Desktop und Android verfügbar ist, nun auch auf iPhone und iPad eingeführt und bietet diesen direkt über die Adressleiste der Brave-App zur Nutzung an.

Leo ist in der Lage, auf Fragen zu antworten, Webseiten zusammenzufassen, PDFs auszuwerten, Inhalte zu erstellen und Texte zu übersetzen. Eine Besonderheit der iOS-Ausgabe ist die Sprache-zu-Text-Funktion, die mündliche Anfragen in Texte umwandelt und die Nutzung der KI-Assistenz auf Geräten mit kleinen Tastaturen so vereinfachen will.

Mehrere Sprachmodelle verfügbar

Die Aktivierung erfolgt einfach durch Tippen in die Adressleiste und die anschließende Auswahl von Leo beziehungsweise die Leo-Taste im Bereich der Tab-Übersicht. Leo kann zudem jederzeit in den Einstellungen aktiviert oder deaktiviert werden.

Leo integriert verschiedene Sprachmodelle wie Mixtral 8x7B, Anthropics Claude Instant und Metas Llama 2 13B, wobei Mixtral 8x7B standardmäßig verwendet wird. Dieses Modell bietet mehrsprachige Unterstützung und zeichnet sich durch eine hohe Qualität und geringere Fehlerraten aus.

Alle Sprachmodelle lassen sich kostenlos nutzen, implementieren aber fixe Limits, die die Anzahl der täglich möglichen Fragen und Interaktionen deckeln. Wer hier ohne Limits agieren möchte, ist auf die Buchung der angebotenen Abo-Option „Leo Premium“ angewiesen, die 17,99 Euro pro Monat kostet.

Geheimtipp Arc Search

Leo bietet eine Alternative zu dem KI-Angebot ARC Search, eine kürzlich veröffentlichte Such-Applikation des ARC-Browsers, die in der Lage ist, schnelle Such-Zusammenfassungen zu erstellen und auf einer Seite abzubilden, was sonst mit zeitaufwändigen Recherche-Ausflügen im Netz selbst in Erfahrung gebracht werden muss.