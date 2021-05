Brave-Browser für iOS mit integrierter Offline-Wiedergabeliste

Die Safari-Alternative Brave Browser bietet unter iOS jetzt eine integrierte Wiedergabeliste für Medieninhalte. Die sogenannte „Brave Playlist“ dient als Sammelstelle für beliebige Video- und Audioinhalte aus dem Web, die dann ohne Sucherei und zu beliebiger Zeit wiedergegeben werden können.

Ein zusätzlicher Bonus ist hier die integrierte Offline-Funktion. So können Brave-Nutzer die in der Wiedergabeliste gespeicherten Mediendateien auch herunterladen, um sie ohne Internetverbindung beispielsweise im Zug oder Flugzeug abspielen zu können. Diese Funktion steht jedoch nur innerhalb des Brave-Browsers zur Verfügung. Es ist nicht möglich, auf diese Weise Audio- und Video-Dateien aus dem Netz zu laden, um sie beispielsweise dann mit einer anderen App oder auf einem anderen Gerät zu nutzen. Der Brave-Browser speichert die Dateien für die Offline-Nutzung in einem speziellen und nicht mit anderen Apps kompatiblen Format.

Die Speicherung für die Offline-Wiedergabe ist übrigens Standard, alternativ lässt sich die Funktion über die Einstellungen der App auch auf reines Streaming begrenzen. Die Wiedergabe der Playlist-Inhalte ist generell auch dann möglich, wenn sich der Brave-Browser während der Nutzung anderer Apps im Hintergrund befindet oder das iPhone gesperrt ist.

Die neue Playlist-Funktion von Brave unterstützt zahlreiche gängige Formate, sodass Videos von YouTube, Twitch oder Vimeo ebenso in die Liste geladen werden können wie Audiostreams von Soundcloud oder die meisten Podcasts. Einzige Ausnahme sind kopiergeschützte Inhalte, wie sie beispielsweise von Musik- und Videodiensten wie Apple Music, Spotify oder Netflix angeboten werden.

Der Brave Browser lässt sich für iPhone und iPad optimiert kostenlos laden. Die neuen Wiedergabelisten halten mit dem aktuell veröffentlichten Update auf die App-Version 1.25 Einzug. Darüber hinaus bringt die Aktualisierung eine Reihe von Fehlerbehebungen und Verbesserungen. In diesem Zusammenhang wird allerdings auch die Unterstützung von iOS 12 gestrichen. Der Brave Browser setzt fortan mindestens iOS 13 beziehungsweise iPadOS 13 auf dem iPhone und iPad voraus.