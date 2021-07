BR-App lässt Blinde und Sehende gemeinsam Fernsehen

Das Testangebot steht während der Probephase, die am 26. Juli auch die populäre BR-Serie „Dahoam is Dahoam“ integriert, vorerst nur für zwei Sendeformate bereit:

Initiiert wird die Applikation über die HbbTV-Startleiste am Fernsehgerät. Anwender können sich dann zwischen den beiden Zusatz-Tonspuren „AD Mix“ und „AD Pur“ entscheiden. Während „AD Pur“ nur die Szenenbeschreibung enthält und sich so mit dem Fernsehton im Wohnzimmer kombinieren lässt, kombiniert „AD Mix“ Szenenbeschreibung und Fernsehton.

Der Bayerische Rundfunk wird den Test seiner Android-Applikation „ BR Audiodeskription “ in Kürze auch auf Apples iOS-Betriebssystem ausweiten und so auch sehbehinderten Nutzern im Apple-Ökosystem bieten, was Android-Anwender schon seit drei Monaten testen können: Gemeinsame Fernsehabende mit sehenden Nutzern.

