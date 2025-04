Bonus-Apps: Rewe und Penny verschlechtern Kundenvorteile

Die Lebensmittelhändler Rewe und Penny haben die Konditionen ihrer Bonus-Apps angepasst – zum Nachteil ihrer Kunden. Betroffen sind sowohl der „Rewe Bonus-Booster“ als auch der „Penny Rabattsammler“. Beide Programme basieren, ähnlich wie auch der LIDL Rabattsammler, auf einem Stufenmodell, bei dem Kunden durch regelmäßige Einkäufe Rabatte im Folgemonat erhalten.

Nun haben die Einzelhändler die Schwellenwerte erhöht, die zum Erreichen bestimmter Rabattstufen vorausgesetzt werden. Die Änderungen wurden zuerst vom Supermarktblog gesichtet und öffentlich gemacht.

Erhöhte Schwellenwerte für Rabatte

Im Rahmen des Rewe Bonus-Boosters mussten Kunden bislang 50 Euro ausgeben, um im Folgemonat einen Rabatt von 3 Prozent zu erhalten. Diese Schwelle wurde nun auf 100 Euro verdoppelt, ohne dass Kunden diesbezüglich gesondert informiert wurden.

Auch die weiteren Stufen wurden angepasst: Statt 150 Euro müssen nun 250 Euro für 5 Prozent Rabatt ausgegeben werden, die 10-Prozent-Schwelle stieg von 400 auf 500 Euro.

Beim Penny Rabattsammler wurden die Beträge ebenfalls erhöht. Für einen 3-Prozent-Coupon sind nun Einkäufe von 50 Euro notwendig, anstelle von zuvor 30 Euro. Die 5-Prozent-Schwelle stieg von 100 auf 150 Euro, die 7-Prozent-Stufe von 200 auf 250 Euro, und die 10-Prozent-Grenze von 300 auf 350 Euro.

Klage gegen „Lidl Plus“-App

Und nicht nur Rewe und Penny stehen in der Kritik. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hat erst in der Vergangenen Woche Klage gegen die „Lidl Plus“-App eingereicht. Grund dafür ist die unzureichende Information der Nutzer über die Verarbeitung personenbezogener Daten. Nach Ansicht der Verbraucherschützer stellt die Preisgabe persönlicher Daten eine indirekte Bezahlung für die in der App gewährten Rabatte dar, was Lidl nicht deutlich genug kommuniziert. Kritisiert wird insbesondere, dass Lidl vor Vertragsabschluss und in den Nutzungsbedingungen nicht ausreichend auf diesen Umstand hinweist.

Das Verfahren gilt als Pilotprojekt und könnte Signalwirkung auf andere digitale Bonusprogramme haben. Bisher ist rechtlich nicht geklärt, in welchem Umfang Anbieter über die Nutzung personenbezogener Daten als Gegenleistung aufklären müssen.