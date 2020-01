Bitwala-App ermöglicht Handel mit Etherum

Bitwala will auf einfache Weise den Bogen zwischen einem Bankkonto und dem Handel mit Kryptowährungen schlagen. In der zugehörigen App finden sich ein klassisches Girokonto und Krypto-Wallets vereint. Neben Bitcoin ist über Bitwala auch der Handel mit Ether möglich.

Bei dem von Bitwala angebotenen Bankkonto handelt es sich um ein klassisches deutsches Girokonto einschließlich der gesetzlichen Einlagensicherung für Euro-Guthaben bis zu 100.000 Euro. Im kostenlosen Leistungsumfang sind auch Bargeldabhebungen, Überweisungen sowie eine Debitkarte enthalten. Auf den Handel mit Krypto-Währungen fällt eine Provision in Höhe von einem Prozent des Transaktionsvoumens an. Detaillierte Preisinfos finden sich in diesem PDF.

Persönliche Wallets für Bitcoin (BTC) und Ether (ETH) können über die Bitwala-App verwaltet werden. Der Zugriff erfolgt hier aber ausschließlich über die vom Besitzer verwalteten Schlüssel und sämtliche Transaktionen sind dem Anbieter zufolge streng verschlüsselt.

Wir selbst haben Bitwala bislang nicht ausprobiert. Für einen kurzen Test ist das zu aufwändig, im Rahmen der Kontoeröffnung ist eine Überprüfung per Videoident erforderlich. Falls jemand von euch bereits Erfahrungsberichte liefern kann, gerne in die Kommentare damit.