Bing Video Creator: Microsoft startet kostenlosen KI-Videodienst

Microsoft weitet seine KI-gestützten Kreativangebote aus und bietet mit dem neuen Bing Video Creator ab sofort ein kostenloses Werkzeug zur Erstellung kurzer Videos an. Nutzer können per Texteingabe beschreiben, was sie sehen möchten, und erhalten anschließend automatisch generierte Clips mit einer Länge von fünf Sekunden.



Grundlage des Dienstes ist die von OpenAI entwickelte Technologie Sora, die bereits seit Februar 2025 in Deutschland verfügbar ist.

Der neue Dienst ist zunächst ausschließlich in der Bing-App für Mobilgeräte verfügbar , soll aber bald auch am Desktop und innerhalb der Copilot-Suchfunktion integriert werden. Um ein Video zu erstellen, genügt ein konkreter Text wie etwa „eine Otter als Pizzabäcker in einer italienischen Küche“. Das System setzt die Szene entsprechend um. Videos werden im Hochformat (9:16) erstellt, ein Querformat (16:9) ist angekündigt. Die Zahl gleichzeitiger Generierungen ist auf drei begrenzt.

Details, Stile und Nutzungshinweise

Der KI-Videodienst richtet sich an ein breites Publikum – von privaten Nutzern bis hin zu Kreativschaffenden. Microsoft empfiehlt möglichst detaillierte Eingaben, um aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen. Neben der Beschreibung der Szene können auch Stilrichtungen, Kameraperspektiven oder Lichtstimmungen angegeben werden. So kann etwa ein Hinweis wie „animiert wie in einem Zeichentrickfilm“ oder „im Stil eines Trailers“ das Ergebnis deutlich beeinflussen.

Für die schnelle Umsetzung stellt Microsoft pro Nutzer zehn sogenannte „Fast“-Generierungen zur Verfügung. Danach wird die Generierung auf die Standardgeschwindigkeit zurückgesetzt. Wer weitere Schnellzugriffe benötigt, muss diese durch Microsoft-Rewards-Punkte freischalten.

Technischer Rahmen und Sicherheitsmaßnahmen

Microsoft betont die verantwortungsvolle Entwicklung des Video Creators. Um Missbrauch zu verhindern, wurden Schutzmechanismen integriert, die problematische Inhalte erkennen und blockieren. Zudem erhalten alle generierten Videos eine digitale Kennzeichnung gemäß dem C2PA-Standard, um Transparenz über die Herkunft der Inhalte zu gewährleisten.

Der Dienst steht ab sofort weltweit zur Verfügung, mit Ausnahme von China und Russland. Die Desktop-Version soll in Kürze folgen.