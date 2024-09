Bestellstart: Viele iPhone 16 Pro-Modelle bei Apple schon vergriffen

Rund fünf Stunden nach dem Startschuss für den Vorverkauf der neuen iPhone-16-Familie sind viele der neuen Pro-Modelle bereits ausverkauft. Statt weiterhin eine Lieferung zum 20. September zu garantieren, hat Apple bei den meisten Varianten der neuen High-End-Geräte inzwischen längere Lieferfristen angegeben. Diese reichen, je nach Modell, teilweise bis in die erste Oktoberwoche hinein.

Wenig Lieferengpässe beim iPhone 16

Nur die frühesten Besteller werden ihr neues iPhone 16 Pro beziehungsweise das Pro Max am 20. September in den Händen halten. Wer jedoch heute gegen 14:00 Uhr noch bei der Arbeit war und keine Zeit hatte, zwischen 1.199 Euro und 1.829 Euro für sein neues Smartphone auszugeben, wird bei einem späteren Blick in den Apple Online Store womöglich enttäuscht.

Das iPhone 16 Pro Max in der Natur-Titan-Variante mit 256 Gigabyte Speicher, das beliebteste Gerät in der ifun.de-Community, ist natürlich auch jetzt noch bei Apple bestellbar, allerdings wird als möglicher Liefertermin nun schon der Zeitraum 30. September bis 8. Oktober angegeben. Käufer müssen sich also auf eine Wartezeit von bis zu zweieinhalb Wochen nach dem offiziellen Verkaufsstart einstellen.

Die Lage bei den günstigeren Modellen der iPhone-16-Reihe ist deutlich entspannter: Das iPhone 16 mit 256 Gigabyte Speicher ist in den Farben Ultramarin, Pink, Weiß und Schwarz weiterhin bis zum 20. September lieferbar. Lediglich für die blaugrüne Variante mit 256 Gigabyte wird eine leichte Verzögerung angegeben. Diese kommt bei der Vorbestellung jetzt erst zwischen dem 25. und dem 30. September an.

Es bleiben Abholungen und Amazon

Wer sich eine frühe Bestellung sichern möchte, der kann entweder eine Filial-Abholung im Apple Store einplanen oder auf den offiziellen Apple Store auf amazon.de ausweichen:

Amazon bietet weiterhin die Möglichkeit, alle Geräte vorzubestellen und gibt für alle Modelle weiterhin das Veröffentlichungsdatum 20. September 2023 an. Waren Geräte aus Amazons Bestand vergriffen, hatte der Online-Händler die jeweiligen Modelle in den vergangenen Jahren als vorübergehend nicht mehr verfügbar gekennzeichnet.

Die Bestellung bei Amazon ist zudem für Inhaber der Amazon VISA-Karte sowie Geschäftskunden attraktiv. Neu ist in diesem Jahr, dass die Zustellung der Geräte durch Einmalcodes gewährleistet wird.