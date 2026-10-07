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Neuvorstellung und Prime-Highlight

Belkin: Neues UltraCharge-Gerät, Schnelllader für Apple Watch
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Belkin erweitert sein Powerbank-Angebot um ein neues Modell der UltraCharge-Reihe. Zu den Neuerungen gehört ein kompakteres Format, integrierte USB-C-Kabel und Digitalanzeigen für den verbleibenden Akkustand. Mit dem neuen UltraCharge-Modell holt Belkin nach, was viele Wettbewerber schon seit enigen Monaten vorleb: Powerbanks sollen weniger Zubehör benötigen und unterwegs möglichst viele Aufgaben selbst übernehmen.

Belkin Ultra Charge

Das passt ganz gut zu den laufenden Prime-Day-Angeboten. Denn interessanter als die Neuvorstellungen ist heute ein bereits erhältliches Belkin-Modell, das ebenfalls Kabel, Display und eine zusätzliche Ladefunktion in einem vergleichsweise kompakten Gehäuse vereint.

Belkin mit Apple-Watch-Lader für 69 Euro

Die Belkin BoostCharge Pro mit 10.000 mAh kostet aktuell 69 statt regulär 89 Euro. Solche Preisnachlässe sind bei diesem Modell eine Seltenheit. Die Powerbank liefert bis zu 45 Watt und kann damit nicht nur aktuelle iPhones schnell laden, sondern auch ein MacBook unterwegs mit Strom versorgen.

Belkin BoostCharge Pro

Der eigentliche Grund, weshalb wir sie heute hervorheben, sitzt allerdings auf der Oberseite. Belkin integriert einen Schnelllader für die Apple Watch. Eine Apple Watch Ultra lässt sich damit innerhalb von 45 Minuten mindestens zur Hälfte aufladen. Hinzu kommen ein fest verbautes, geflochtenes USB-C-Kabel und eine Digitalanzeige. Geladen werden können bis zu drei Geräte gleichzeitig. Zur Wahl stehen Schwarz und Sand.

Gerade auf Reisen spart diese Kombination ein separates Watch-Ladekabel. Smartphone, Notebook und Uhr lassen sich damit aus einem Akku versorgen.

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Baseus günstiger, Anker mit 35 Watt

Noch etwas preiswerter ist zum Prime Day die vergleichbare Powerbank von Baseus. Sie fällt von regulär 69 Euro auf 52 Euro, bietet ebenfalls 10.000 mAh, eine LED-Anzeige und einen integrierten Schnelllader für die Apple Watch. Bis zu vier Geräte können gleichzeitig versorgt werden. Beim Gehäusedesign wirkt sie etwas zweckmäßiger, funktional hat sie aber denselben Einsatz im Blick.

Belkin Baseus Apple Watch

Als dritte Variante bietet sich die Anker MagGo Powerbank an. Auch hier gehören 10.000 mAh, ein Display, ein integriertes Kabel und ein aufstellbarer Watch-Ladepuck zur Ausstattung. Die Apple Watch wird mit bis zu 5 Watt geladen. Mit maximal 35 Watt fällt die kabelgebundene Ladeleistung allerdings niedriger aus als beim Belkin-Modell. Der ausklappbare Watch-Lader und die kompakte Anzeige machen die Anker-Lösung dennoch zu einer interessanten Reiseoption.

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07. Okt. 2026 um 11:21 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    3 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ha ich sehe schon die Leute mit ihren Powerbanks flanieren gehen ;-)

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  • Gibt es schon seit zwei Jahren von Anker, die MagGo.

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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