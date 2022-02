Beijing 2022: iPhone-Apps zu den Olympischen Winterspielen

Am morgigen Freitag starten die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. In satten 109 Wettkampf-Events stehen sich bis zum 20. Februar dann um die 2.900 Athleten aus 90 Nationen gegenüber und treten in 13 Austragungsstätten, in Beijing, Yanqing und Zhangjiakou, gegeneinander an.

Fun Fact: Mit einem Frauenanteil von 45 Prozent handelt es sich nach Angaben der Veranstalter um die ausgeglichensten Winterspiele bislang. Von den 109 Events werden zudem 12 ohne Geschlechter-Trennung ausgetragen.

Die offizielle Olympia-App

Für einen Überblick auf das in den kommenden drei Wochen gebotene Programm bieten sich mehrere App-Store-Applikationen an, die sich besonders auf die Winterspiele vorbereitet haben. Zu diesen gehört unter anderen die offizielle Olympia-App des Internationalen Olympischen Komitees. Die Olympia-App ist für iPad und iPhone optimiert, bietet Echtzeit-Benachrichtigungen per Push an und verspricht den offiziellen, immer aktuellen Olympia-Zeitplan vorzuhalten.

Sportschau-App

Die ARD begleitet die Olympischen Winterspielen in diesem Jahr wieder mit der offiziellen Sportschau-Applikation, die erst in dieser Woche in Version 3.7 veröffentlicht wurde und seitdem eigene Erweiterungen zu den Olympischen Winterspielen mitbringt. Darunter den Schnellzugriff auf alle Wettbewerbe, der sich aus dem Sportarten-Menü heraus anwählen lässt.

Eurosport & Joyn

Der Eurosport Player und auch die Joyn-App ergänzen die Live-Übertragungen der Öffentlich-Rechtlichen Fernsehsender um eigene Live-Streams

Textberichterstattung in der Sport1-App

Die Sport1-Applikation bietet für die Olympischen Winterspiele den personalisierten Bereich „Meine News“ an, der ein Newsfeed zur Veranstaltung mit eigenen Favoriten zusammenstellt. Hier lassen sich bei Bedarf auch nur die Olympia-News als Quelle anwählen. Der „Meine News“-Tab wird auf der Startseite der Sport1-App direkt unter dem Sport1-Logo angezeigt.